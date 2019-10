El coreògraf i ballarí Roberto Olivan oferirà una ponència de formació i un taller el pròxim dia 19 d'octubre

La relació entre la música i la dansa centrarà la setena edició del Festival de Música en Terres de Cruïlla, que tindrà lloc a la Sénia els pròxims dies 19, 20, 26 i 27 d'octubre, així com el 30 de novembre. El certamen, que organitzen l'Agrupació Musical Senienca, el Centre d'Estudis Seniencs, l'Institut Ramon Muntaner i l'ajuntament amfitrió, aprofundirà en les sinergies d'aquestes dos disciplines artístiques des de diferents punt de vista, «en el món tradicional i en l'expressió més contemporània». El coreògraf i ballarí tortosí de renom internacional, Roberto Olivan, serà l'encarregat de la ponència marc de la jornada prevista per al pròxim dia 19, així com un taller de dansa.Una altra de les activitats d'aquesta jornada de formació serà un debat i la roda d'experiències en què diferents experts i professionals parlaran dels seus projectes com ara del Dansàneu, dels balls de carrer, de la Cobla Mínima, dels 10 anys de la companyia Xuriach i de Contr@band@. El primer dia del festival també tindrà lloc el sopar musical en un restaurant ebrenc estrella Michelin, que estarà amenitzat pels Germans Martorell de Mallorca, per la ballarina Sònia Gómez, pel músic Pep Vila, entre d'altres. Diumenge dia 20 hi haurà el tradicional taller de jota ballada a càrrec de la professora de l'Aula de Música de la Terra, Ester Baiges. El mateix dia es presentarà el llibre Els cants de les plantes. De música, bones herbes i cistelleria, a càrrec del Taller de Cant Popular del Museu de la Pauma del Mas de Barberans.El segon cap de setmana s'ha reservat per a impartir el Taller ImproPlay, un taller de creació a càrrec de Laura Guarch. Serà un taller per a explorar i jugar el nostre potencial creatiu amb les eines que tenim més a prop com són el nostre cos i la nostra veu. Mentre que el darrer diumenge hi haurà la trobada de grups de danses tradicionals amb la participació del Grup de Danses de la Jana, Esbart Dansaire Rapitenc de Sant Carles de la Ràpita i el Grup de Jota de la Casa d'Andalusia de la Sénia, amb els Dolçainers de Joventuts Unides de la Sénia.La cloenda del certamen tindrà lloc el pròxim 30 de novembre. Es tracta d'un espectacle de nova creació, BanDaNsant, de la ballarina, coreògrafa i performancer Sònia Gómez, que estarà acompanyada per la Banda de Música de l'Agrupació Musical Senienca.