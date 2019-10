L'home s'exposa a una sanció econòmica de 1.000 euros i la possible retirada de sis punts del carnet de conduir

Actualitzada 08/10/2019 a les 18:37

Els Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament un veí de Miravet de 54 anys per circular amb la seva bicicleta quintuplicant el límit d'alcoholèmia. Els fets van tenir lloc dissabte passat cap a les set de la tarda. L'home transitava per la C-12 amb la seva bicicleta quan va patir una caiguda. Vigilants municipals de Móra la Nova van donar l'avís als Mossos de la presència del ciclista caigut a la carretera, a l'alçada d'aquesta mateixa població. Quan els policies van arribar al lloc dels fets van observar que l’home presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques. Les proves posteriors van revelar una taxa d'alcoholèmia d'1,33 mil·ligrams per litre d'aire expirat, més de cinc cops més que el màxim de 0,25.El ciclista, que ha estat denunciat administrativament –tot i l'elevada taxa no es preveu la via penal en els casos de ciclistes o conductors de vehicles sense motor- i s'enfronta a una sanció de 1.000 euros així com la possible pèrdua de sis punts del carnet de conduir.