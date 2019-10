Bargalló sobre els comentaris sobre els funcionaris: «Segurament no vaig encertar el to o les paraules»

El conseller d'Educació lamenta que la conversa amb sindicalistes a Tortosa es fes pública de forma parcial

Educació afectivo-sexual, FP i barracons

Crítiques de l'oposició pels comentaris dels funcionaris

MÉS INFORMACIÓ UGT demana la destitució de Bargalló per uns comentaris sobre els funcionaris fets a Tortosa

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, s'ha referit aquest dimarts a la polèmica generada pels comentaris fets sobre els funcionaris en una conversa amb sindicalistes a les portes d'un acte a Tortosa la setmana passada. «Segurament no vaig encertar el to o les paraules», ha admès en una compareixença ordinària davant la Comissió d'Educació del Parlament. Bargalló ha aprofitat l'ocasió per recordar que «són frases extretes del context» però també ha reconegut per primer cop que això no l'excusa. «Eren el to i les paraules d'una conversa de carrer però un conseller no pot fer ni tenir en una conversa», ha dit.En una conversa a Tortosa la setmana passada, Bargalló va fer les afirmacions «si es queden sense funcionaris, per a mi millor» i «hi ha un tant per cent de funcionaris que estan apalancats de puta mare».En el context de la polèmica, el titular d'Educació s'ha refermat en el «reconeixement» dels professionals i ha destacat el «compromís» dels treballadors públics, tant el personal docent com el d'administració, siguin funcionaris o interins.Bargalló ha lamentat, però, que la gravació de la conversa, una reflexió «molt llarga» amb els sindicalistes, fos parcial i només en transcendís una part a través de les xarxes. Tot i insistir aquest dimarts que «segurament no era el to», el titular d'Educació ha afirmat que va traslladar als sindicalistes amb qui va parlar la necessitat que hi hagi funcionaris però posant en valor el mestre i que allò important «no era ser funcionari, era ser mestre».Durant la compareixença per informar principalment sobre l'inici del curs escolar 2019-2020, Bargalló ha anunciat que «en tres anys tots els centres públics hauran de tenir integrada l'educació afectivo-sexual». Aquest mateix dijous es farà la primera sessió per a formadors amb entitat i a partir del mes de gener, ha explicat, els docents disposaran a l'espai web xtec.cat de materials treballats amb entitats que segueixen les 8 dimensions que proposa la UNESCO. La idea és integrar l'educació des de P3 fins a 4t d'ESO.També ha comentat que el Departament ha incrementat l'oferta en Formació Professional amb 55 grups nous en FP -22 cicles de grau mitjà i 33 de grau superior- i 51 en altres ensenyaments professionalitzadors.Sobre l'existència d'un miler de barracons a Catalunya, Bargalló ha afirmat que el departament té un «pla d'erradicació de mòduls prefabricats» i ha assegurat que de la seixantena de centres que estan actualment en procés de construcció o començant a construir-se, alguns significaran 100 mòduls menys. «Però continuarem tenint-ne 900, erradicar-los és difícil», ha assenyalat.Amb relació als problemes de matriculació de P3 en alguns casos, el conseller d'Educació ha afirmat que hi ha hagut un total de 62 sol·licituds a Catalunya de famílies que havien demanat plaça pública i que han acabat en un centre concertat contràriament al que volien.Segons ha argumentat, part del problema té a veure «majoritàriament» amb què eren famílies que havien demanat una única opció de centre, fet que «dificulta molt» la reassignació a un segon centre públic.Cs o el PP han insistit en la voluntat que Bargalló dimiteixi. «No hi ha explicació possible, ho sento molt», ha expressat la diputada taronja Sonia Sierra, que ha apuntat que no pot romandre «ni un dia més» com a conseller. «Es nota que vostè no trepitja les aules si no és de visita, ningú es pot apalancar en una classe d'alumnes d'ESO o educació infantil», ha indicat Sierra, criticant el «menyspreu profund» cap al funcionariat. «L'únic apalancat en el càrrec és vostè», ha apuntat el popular Daniel Serrano.La diputada del PSC Esther Niubó l'ha instat a reconèixer la tasca diària dels professors i també ha lamentat les declaracions fetes.Des dels comuns, Lucas Silvano Ferro ha dit que li faria «vergonya i fins i tot ràbia» haver de sentir un conseller «burlar-se dels funcionaris públics». «Són els que han hagut d'aguantar el pes», ha reblat.Al seu torn, el diputat cupaire Carles Riera ha expressat que «el que cal és dignificar la funció pública i dotar els docents de recursos adequats» perquè puguin treballar en condicions «no precàries ni adverses».