Condueix quintuplicant la taxa d'alcoholèmia permesa i pateix un accident a Deltebre

L’home, veí de Cunit, va resultar ferit lleu arran d’una sortida de via a la TV-3454

Actualitzada 07/10/2019 a les 12:46

Els Mossos d’Esquadra van denunciar dijous passat a Deltebre un conductor que quintuplicava la taxa d’alcoholèmia permesa. A la nit els agents van rebre l’avís que un vehicle havia patit una sortida de via a la TV-3454 i, quan van arribar al lloc, van comprovar que el conductor havia resultat ferit lleu i que presentava símptomes d’anar begut. La prova d’alcoholèmia va donar un resultat d’1,35 mg/l, més de cinc vegades el màxim permès, que és de 0,25 mg/l. Per aquest motiu, els agents van obrir diligències penals contra l’home, veí de Cunit, per un suposat delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques, amb una taxa superior a 0,40 mg/l i per estar implicat en un accident de trànsit.Els Mossos recorden que aquests delictes poden comportar penes de presó de tres a sis mesos o una multa de sis a dotze mesos, o treballs en benefici a la comunitat de 31 a 90 dies. En qualsevol dels casos, comporta la privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors entre un i quatre anys.