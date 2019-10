Front comú dels taurins per defensar els correbous a les Terres de l'Ebre

La prohibició de les festes tradicionals amb braus suposaria una pèrdua de 4,2 MEUR, segons un informe de la URV

Actualitzada 06/10/2019 a les 09:46

Els correbous tindrien un impacte econòmic de 4,2 MEUR, segons un informe de la URV

L'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre ha escenificat unitat en l'assemblea informativa que s'ha celebrat aquest dissabte al vespre a Amposta. Hi han participat penyes de la Comunitat Valenciana, de la Unión de Taurinos Aficionados de Catalunya i de les penyes de Vidreres i Cardona, que han donat el seu suport als ebrencs després de la resolució aprovada al Parlament per canviar la regulació de les festes tradicionals amb bous. El president de l'agrupació ebrenca, Santi Albiol, ha assegurat que faran «el que faci falta per defensar els correbous». Albiol ha citat un estudi de la Universitat Rovira i Virgili i ha dit que si es prohibissin els braus, el territori perdria uns 4,2 milions d'euros.L'assemblea informativa ha aplegat socis, aficionats i representants de les penyes d'arreu del territori, que han omplert l'Auditori de la Fira d'Amposta. Abans de la trobada, les agrupacions taurines s'han reunit amb les institucions en la primera comissió tècnica per sumar esforços en la defensa de les festes tradicionals dels braus. De fet, el president de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre ha celebrat el front comú escenificat aquesta mateixa setmana per part d'una vintena d'alcaldes ebrencs.«Estem molt contents que sense complex ni temor i traient pit surtin els alcaldes a defensar la festa dels bous. És un punt d'inflexió a partir del qual treballarem conjuntament», ha subratllat Albiol. En aquesta línia, ha apuntat que faran més pedagogia per explicar «l'autèntica» festa dels bous i crearan una estratègia comunicativa per arribar a tots els indrets de Catalunya.El president de la Federació de Penyes de Sagunto, Ricardo Melià, ha assegurat que és l'hora d'anar units i ha dit que els acompanyaran «fins on faci falta per tal que no s'acabi mai la festa dels bous al carrer i del correbou». Així mateix, el representant de la Federació de Penyes de Bou al carrer de la Comunitat Valenciana, Jesús Roca, ha considerat que la resolució del Parlament ha estat un «atac directe a la llibertat de les persones que els agrada la tauromàquia». «És un atac al món rural perquè des de les grans ciutats ens volen civilitzar. Ja està bé, respecte i llibertat», ha afegit.Pel que fa al responsable de la Federació Nacional dels Bous de Corda, Juanjo Martín, ha valorat que la resolució és «injusta», mentre que el representant de l'Associació en Defensa de les tradicions del Bou al carrer de la Comunitat Valenciana, Pedro Francesc, ha expressat que no entenen que es prohibeixin unes festes que estan molt regulades. «Lluitarem fins a la mort per defensar els companys de les Terres de l'Ebre», ha reblat.Els taurins ebrencs han justificat la seva lluita amb un estudi fet per la URV i que planteja tres suposats escenaris: el més pessimista xifraria en 2,6 milions d'euros l'impacte econòmic dels braus a les Terres de l'Ebre, l'optimista ho faria en 6,9 milions i el realista en 4,2 milions d'euros.«Creiem que és una basa molt important que hem de jugar perquè aquesta quantitat de diners és molt important pel territori», ha argumentat Albiol. A la vegada, també ha destacat el manifest del Col·legi de Veterinaris de Catalunya que s'ha fet públic aquest dissabte i que han signat 29 dels 31 professionals, segons Albiol. L'informe instaria el Govern a rectificar el text aprovat en el Parlament.Per tot plegat, no descarten mobilitzacions i asseguren que demanaran a totes les penyes i comissions taurines que reclamin als respectius ajuntaments mocions a favor dels correbous.