Els alcaldes del Baix Ebre accepten pagar part dels tractaments contra la mosca negra

Els ajuntaments assumiran un 25% del cost amb partides de menys de dos mil euros per als consistoris petits

Actualitzada 04/10/2019 a les 15:10

Els alcaldes del Baix Ebre han valorat bé la proposta del COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre) per cofinançar els tractaments de la mosca negra. El Consorci planteja que els ajuntaments paguin el 25% del cost dels tractaments. L'aportació dependrà de la demografia i l'afectació que té la plaga a cada municipi però no superarà els dos mil euros per als municipis més petits. «No és cap xifra escandalosa i s'ha entès perfectament perquè allò que preocupa als alcaldes és acabar amb el problema i el cost econòmic es posa en segon terme», ha apuntat Xavier Faura, president del Consell Comarcal del Baix Ebre.El president del COPATE, Joan Alginet, ha exposat als alcaldes del Baix Ebre la nova estratègia que es treballa amb el Govern per augmentar els tractaments i el pressupost per lluitar contra la mosca negra. «Per minimitzar els efectes de la plaga», es vol fer més tractaments anuals. El gran canvi serà aplicar el model deltaic, perquè els ajuntaments afectats per la mosca negra paguin un 25% dels tractaments que es fan al riu contra les larves de l'insecte.No es proposa pagar per habitant sinó que es tindrà en compte la proximitat de la població a la vora del riu i la superfície del terme municipal. «Com més proximitat al riu i més superfície de terme municipal, més aportació per trencar la variable estrictament pel nombre d'habitants», ha explicat Faura. «El problema és tan greu que el cost econòmic s'ha posat en segon terme. Els alcaldes volen solucionar el problema», ha remarcat.Els municipis petits aportarien entre 1.000 i 2.000 euros anuals. El COPATE farà una proposta concreta als alcaldes, que s'espera que se'ls faci arribar aviat als alcaldes perquè els Ajuntaments ho puguin incloure en els propers pressupostos municipals. «Els alcaldes s'han mostrat alleujats que s'estigui treballant en aquesta matèria», ha subratllat el president comarcal.Al consell d'alcaldes també han repassat els convenis de col·laboració que ajuden a dotar als ajuntaments petits de personal de mantiment, així com de tècnics d'habitatge i urbanisme i de contractació. També ha participat en el consell Mar Lleixà, la directora territorial de Salut i els responsables del SEM per intercanviar neguits i demandes dels municipis de la comarca.