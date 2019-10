Batea tanca la sala de vetlles per ordre judicial i la tornarà a licitar aquest mes

El contenciós de Tarragona dona deu dies per certificar que existeix una sala mortuòria

Actualitzada 04/10/2019 a les 13:57

Després d'un llarg litigi judicial, l'Ajuntament de Batea (Terra Alta) ha hagut de tancar la sala de vetlles pel requeriment del jutjat contenciós número 1 de Tarragona, al que ha tingut accés l'ACN. Se li exigeix que no es reobri fins que es torni a licitar perquè la primera concessió del servei va quedar anul·lada per una sentència del TSJC del 2017. També té deu dies per certificar que existeix una sala de pràctiques mortuòries. El consistori ha obert enguany un nou concurs de licitació –que acaba el 22 d'octubre- i ha mantingut el servei amb una sala mortuòria habilitada. El jutjat del contenciós considera que, en anul·lar-se la llicència d'activitats i el concurs de licitació inicial, la sala de vetlles ha funcionat «de manera legalment clandestina».L'Ajuntament de Batea (Terra Alta) va tancar el passat divendres la sala de vetlles municipals per requeriment del contenciós 1 de Tarragona en la resolució d'execució d'una sentència del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya). En l'auto anterior, d'octubre del 2017, s'anul·lava la concessió del servei i es requeria una sala de pràctiques mortuòries així com una modificació de les normes subsidiàries per corregir una errada urbanística de les instal·lacions.Com ha assegurat l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, en declaracions a l'ACN, l'Ajuntament ja ha enviat la certificació al contenciós que existeix la sala mortuòria i denuncia que el tancament de la sala de vetlles deixa a Batea sense la figura de l'enterrador, ja que estava inclosa al servei. «Si durant aquest temps es mor algú, veurem com ho fem i on ho fem», ha lamentat Paladella.De fet, la resolució del compliment de sentència rebutja que el servei funerari hagi seguit funcionant per decret d'alcaldia amb la concessió anul·lada. No el considera un «servei públic essencial», com havia defensat el consistori, i apunta que ha seguit operant «de manera legalment clandestina». El magistrat assenyala que «no s'ha acreditat que el servei no es pugui prestar, per exemple, als municipis propers».«El que ens diguin els jutges ho hem complit i ho complirem ara. Però és evident que és un servei que s'ha de donar, i tan aviat com tinguem acabat el concurs ja haurien d'estar tots els temes resolts», ha demanat l'alcalde. «Hi ha moltíssimes sales de vetlla i que sapiguem cap tenen la sala de pràctiques mortuòries que nosaltres sí que tenim», ha defensat.La rescissió de la licitació inicial ha suposat el pagament d'una indemnització a l'empresa adjudicatària, un cost que s'ha inclòs en un cànon del nou contracte per evitar perjudicis econòmics al consistori. El nou contracte també manté la limitació del preu del servei funerari –sobre els tres mil euros- , que abarateix el cost en relació amb altres ofertes d'altres empreses. «La sentència no diu, en cap moment, que això no ho vam fer bé», recordava l'alcalde al gener.