UGT demana la destitució de Bargalló per uns comentaris sobre els funcionaris fets a Tortosa

El Departament remarca que el conseller «sempre ha defensat els mestres» i «no la funcionarització»

Actualitzada 03/10/2019 a les 20:44

La Federació de Serveis Públics (FeSP)-UGT ha demanat la destitució «immediata» del conseller d'Educació, Josep Bargalló, després d'uns comentaris que va fer aquest dimecres a Tortosa sobre els funcionaris en una conversa a les portes d'un centre educatiu amb un grup de sindicalistes que protestaven contra el decret de plantilles. El conseller va fer les afirmacions «si es queden sense funcionaris, per mi millor» i «hi ha un tant per cent de funcionaris que estan apalancats de puta mare», tal com es veu en un vídeo fet públic pel Canal Terres de l'Ebre que només recull aquestes dues frases de la conversa. Fonts d'Educació han assegurat que les frases estan «tretes de context» i que el conseller «sempre ha defensat els mestres, que han de ser funcionaris per garantir la seva estabilitat, i no la funcionarització que es desprèn de l'aplicació de la llei de funció pública espanyola».Les mateixes fonts de la conselleria remarquen que aquesta va ser una «conversa privada» del conseller, que «va tenir la deferència de saludar als sindicalistes que el van esperar a fora». A més, han afegit que Bargalló «sempre ha defensat la utilitat del decret de plantilles al qual fa referència la conversa».Per la seva banda, a través d'un comunicat, FeSP-UGT han mostrat «sorpresa i indignació» per aquestes paraules, que «expressen un menyspreu evident al conjunt de treballadores i treballadors dels serveis públics» que «han sostingut l'administració pública al llarg d'una de les pitjors crisis». Per al sindicat, «acusat de ganduls, amb un llenguatge groller, milers de mestres, professors i professores, és una manca de respecte inacceptable i intolerable».