Torra es reuneix amb els alcaldes de la Terra Alta per abordar el despoblament de la comarca

La reunió s'emmarca en l'estratègia de dinamització territorial 'Un país d’oportunitats, un país viu'

Actualitzada 03/10/2019 a les 18:26

El president de la Generalitat, Quim Torra, s’ha reunit aquest dijous al Palau de la Generalitat amb els alcaldes de la comarca de la Terra Alta en el marc de les reunions de l’estratègia de dinamització territorial Un país d’oportunitats, un país viu. Les autoritats han coincidit a assenyalar que el despoblament i l’envelliment són els principals problemes de la comarca i han posat sobre la taula la necessitat de revertir aquestes problemàtiques. També han manifestat la necessitat d’impulsar un turisme de qualitat i sostenible i, finalment, millorar les infraestructures tecnològiques digitals i la fibra òptica per garantir la connectivitat de la comarca.La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que presideix la Comissió per a l’Estratègia de dinamització territorial, ha reiterat que un dels objectius del Govern en aquesta legislatura és la cohesió social i territorial per afavorir el desenvolupament econòmic i la qualitat de vida de les persones arreu del país. A més, la portaveu del Govern ha afirmat que aquests objectius s’han d’assolir sempre des de la bilateralitat i la comunicació constant amb el territori.Un país d’oportunitats, un país viuL’Estratègia de dinamització territorial és un projecte del Departament de la Presidència a través de la Secretaria d’Administracions Locals de la Generalitat, que té com a objectiu reforçar l’aliança entre el Govern i els territoris, treballant de manera bilateral i amb polítiques transversals, per fomentar el creixement econòmic, i així actuar contra el despoblament i l’envelliment, millorar el nivell de vida i garantir la igualtat d’oportunitats dels ciutadans allà on visquin.El 8 de juliol passat es va celebrar a Palau la Comissió Plenària de l’Estratègia, punt de partida del projecte. Fins ara, s’han celebrat tres reunions, encapçalades pel president Quim Torra, amb els alcaldes de la Ribera d’Ebre, amb els de l’Alt Urgell i els de la Terra Alta. En la reunió d'aquest dijous també hi ha assistit el vicepresident del Consell Comarcal de la Terra Alta, Ramon Jornet i el secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, Miquel Àngel Escobar.