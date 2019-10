Les víctimes mortals de l'accident d'Aldover eren veïnes d'Horta, Arnes i Beseit

En el sinistre s'hi van veure implicats dos camions i dos turismes; el xoc també va deixar un ferit greu i dos menys greu

Actualitzada 03/10/2019 a les 11:48

MÉS INFORMACIÓ Moren tres persones en un accident entre dos turismes i un camió a la C-12 a Aldover

Les tres persones que van morir en l'accident de trànsit produït ahir dimecres entre dos turismes i dos camions a Aldover, al Baix Ebre, eren veïnes d'Horta de Sant Joan (Terra Alta), Arnes (Terra Alta) i Beseit (Terol). En concret, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, en la col·lisió va morir D.G.M. de 47 anys i d'Horta; E.L.R de 53 anys i amb domicili a Beseit; i JR.C, de 52 anys i amb veïnatge a Arnes.L'accident es va produir a les 18.28h al punt quilomètric 24 de la C-12, a l'altura d'Aldover. Per causes que encara s'estan investigant, un camió i un turisme amb quatre ocupants van xocar frontalment. Com a conseqüència, el conductor i dos acompanyants del cotxe van morir. L'altre ocupant del turisme va resultar ferida de gravetat i va ser evacuada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.En l'evolució del sinistre es va produir una segona col·lisió frontal d'un altre altre turisme amb el mateix camió. En l'accident també s'hi va veure implicat un altre camió i dues persones més van resultar ferides. Totes dues es van traslladar en estat menys greu, una a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa i l'altra a la Clínica Terres de l'Ebre de la mateixa ciutat.Fins al lloc s'hi van traslladar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). La via va estar totalment tallada fins les 00h.El Servei Català de Trànsit informa que el nombre provisional de víctimes mortals a les carreteres enguany és 138 i no 139 com s'havia informat, ja que un sinistre del setembre, després d'una investigació policial, s'ha determinat que no és un accident de trànsit.