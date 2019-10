Govern, COPATE, ajuntaments i plataforma busquen la fórmula per incrementar la lluita contra la mosca negra

Cofinançar els tractaments i fer-ne més i més aviat és la proposta tècnica pendent de consensuar

El Govern, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), els ajuntaments afectats i la plataforma cívica contra la mosca negra busquen la fórmula per millorar i incrementar els tractaments contra la plaga. «La corresponsabilitat municipal» serà una de les claus que es negociarà en els propers consells d'alcaldes perquè els ajuntaments, com passa al Delta amb el mosquit, hi destinin una part del pressupost municipal. Els tècnics del COPATE han definit una proposta per augmentar el nombre anual de tractaments, de 5 a un mínim de 7, però sempre garantint que es puguin començar a aplicar des del mes de gener. Un conveni plurianual evitaria seguir depenent dels tempos administratius que han entorpit i retardat les últimes campanyes de tractaments.Fa dos anys que per entrebancs administratius, retards en l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, i altres traves, els tractaments contra la mosca negra al riu Ebre han començat a fer-se ben entrada la primavera. Això ha provocat estius d'autèntic calvari per als veïns de les poblacions de la riba de l'Ebre, sobretot entre finals del mes de juny i juliol quan la plaga assoleix el seu màxim poblacional.La situació s'ha arribat a denunciat com un problema de salut púbica i ha empès els afectats a crear una plataforma social que des de fa uns mesos denuncia els inconvenients de treballar i conviure amb aquest insecte.L'alarma social de la qual han estat altaveu ha empès Govern i COPATE – organisme tècnic que desenvolupa les tasques de control de la plaga- a buscar una nova fórmula de finançament i gestió que reforci la lluita contra la mosca negra. El Govern seguirà aportant la major part del finançament dels tractaments, comprometent-se a augmentar-lo si s'aprova el nou pressupost.Ara bé, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarés, i el president del COPATE, Joan Alginet, participaran en els consells d'alcaldes previstos per proposar també un cofinançament per part dels ajuntaments afectats. Es tracta d'aplicar el model deltaic, on des de fa dues dècades els consistoris destinen una part del pressupost municipal a finançar els tractaments contra el mosquit que també du a terme el Consorci. D'altra banda, es treballarà per trobar ajuts de les diputacions de Tarragona i Lleida, perquè hi facin alguna aportació.En una reunió de treball amb la Plataforma d'Afectats per la Mosca Negra a Benifallet (Baix Ebre, Alginet ha apuntat que cal trobar «l'encaix pressupostari» per fer front a les despeses que genera el tractament contra la plaga que des del COPATE, a més, ja han demanat augmentar. «Hem d'establir amb el món local els paràmetres per fer efectiva aquesta corresponsabilitat municipal», ha demanat.També es mostren predisposats que el conveni per desenvolupar tota aquesta feina deixi de ser anual. «El mecanisme que puguem establir ha d'aconseguir que els criteris polítics i administratius no condicionin els criteris tècnics», ha assenyalat el president del COPATE. «Defensem que el conveni sigui el més llarg possible, si pot ser a quatre anys, que serà més útil i que hi hagi corresponsabilitat per part dels ajuntaments ho hem de veure amb tota normalitat», ha afegit.Els tècnics necessiten aquest acord per poder fer una planificació eficaç de la feina de control i eradicació. Els tractaments amb BTI han de passar llargs processos burocràtics i no poden dependre de decisions pressupostàries que s'aproven tard. Només l'any 2012, com ha recordat el responsable tècnic del COPATE, Raül Escosa, es va poder començar a atacar les larves de la plaga al gener, i aquesta és una condició vital per evitar que els màxims de la corba de vol de la mosca negra no sigui percebuda per la població quan arriba l'estiu.Igual que els tècnics, també els representants de la plataforma social s'han mostrat «esperançats» amb la nova gestió que es planteja. «Hem passat un any molt dur. Hem patit molt però hi ha un canvi d'estratègia i esperem que es dugui a terme», ha apuntat Josep Mestre, portaveu de l'associació. «Estarem a sobre per què no s'alenteixi ni s'oblidi. La mosca negra és un problema que no està solucionat», ha recordat.