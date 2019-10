Els grups de l'oposició tornen a rebutjar el projecte d'ampliació del teatre auditori de Tortosa

Únicament el PSC torna a donar suport a la proposta de l'alcaldessa, Meritxell Roigé, de fragmentar en dos anualitats el finançament de l'obra

Actualitzada 03/10/2019 a les 21:29

L'oposició continua denunciant la manca d'informació

Els grups de Movem, ERC, Ciutadans i la CUP, a l'oposició a l'Ajuntament de Tortosa, han tornat a rebutjar el projecte d'ampliació del teatre auditori Felip Pedrell que impulsava l'equip de govern de Junts per Tortosa. Un altre cop, el suport del grup del PSC al ple d'aquest dijous no ha estat suficient per poder tirar endavant l'obra. L'alcaldessa, Meritxell Roigé, havia proposat fragmentar en dos anualitats el seu finançament per desactivar els arguments d'excessiu endeutament que fa deus dies l'oposició va adduir, entre d'altres, per votar-hi en contra per primera vegada al ple. L'estratègia, però, no ha acabat resultant efectiva i, novament, els mateixos grups han tornat a tombar un projecte que, segons el govern municipal, volia donar resposta a les entitats socials i culturals de Tortosa.Després que l'oposició critiqués també la manca d'informació sobre el projecte, Roigé va sortir al pas anunciant d'una banda, que informaria de tots els detalls i, de l'altra, que amortitzaria 300.000 euros deute, gràcies al romanent de tresoreria de l'exercici passat, per disposar de 215.000 euros que permetessin licitar i iniciar enguany l'obra –amb un cost total de 1.750.000 euros- sense haver d'esperar a l'any vinent. La idea era construir una nova sala amb capacitat per a 300 espectadors per cobrir les demandes de la ciutat.Finalment, en el ple d'aquest dijous tampoc ha prosperat la proposta d'amortitzar els 300.000 euros de deute per arribar, juntament amb una altra amortització prevista abans de finals d'any, a un ràtio del 63%. Novament, Roigé, que fa una setmana va carregar contra l'oposició tot acusant-la de voler únicament visualitzar la derrota del govern al ple, ha lamentat el resultat i el fet que cap grup hagi modificat la seva posició «malgrat haver donat resposta» a les seves demandes. Tot i això, ha insistit que seguirà treballant per fer possible l'ampliació i ha detallat que durant les pròximes setmanes es faran millores de diversos equipaments tècnics del teatre auditori per valor de 106.000 euros.Des de Movem Tortosa, principal grup de l'oposició, han justificat el vot contrari a la nova proposta de finançament de l'ampliació perquè el govern municipal segueix sense donar els detalls del projecte i del pressupost. El portaveu del grup municipal de Movem Tortosa, Jordi Jordan, ha recordat que en el ple de la setmana passada ja va reclamar una informació detallada que, una setmana després i tot i haver-se donat resposta a algunes qüestions en comissions informatives, encara no s'ha aportat.«Ens diuen que el projecte encara s'ha d’acabar de tancar i, per tant, no entenem les presses per tornar a convocar el plenari municipal si el projecte definitiu ha d'estar disponible d’aquí a uns dies», ha lamentat el cap de l'oposició, reiterant que aposten per la cultura «però des del diàleg, el consens i l'acord i no pas des de la imposició». Jordan ha retret que el govern municipal en minoria de Junts per Tortosa pretengui que l’oposició doni un «xec en blanc» a un projecte que no s’ha consensuat i que, entre d’altres, també genera dubtes pel que fa a la sostenibilitat i l'eficiència. En aquest sentit, ha tornat a reclamar un pla d'inversions en l'àmbit cultural on es planifiquin les necessitats de la ciutat en aquest sentit de cara als pròxims anys.