Actualitzada 03/10/2019 a les 09:20

Els Agents Rurals han denunciat un home per circular amb motocicleta per un vial prohibit que transcorre pel bosc al terme municipal de Tortosa. Arran d'això, el vehicle va quedar interceptat. El cos recorda que no es pot circular pels corriols prohibits per la Llei de circulació motoritzada en el medi natural.