S'ajorna la declaració de la ramadera d'Alfara pel cas dels temptejos amb públic

Àngela Mur i l'exalcalde estan investigats per prevaricació arran de la denúncia presentada pel torero Rubén Marin; les declaracions s'han ajornat per indisposició del jutge

Actualitzada 02/10/2019 a les 11:32

La ramadera d'Alfara de Carles (Baix Ebre), Àngela Mur, declararà al jutjat número 5 de Tortosa d'aquí a dues setmanes, després que la vista prevista per aquest dimecres hagi quedat suspesa per indisposició del magistrat. Mur i l'exalcalde d'Alfara, Josep Mas, estan investigats per presumpta prevaricació arran de la querella de l'empresa del torero Rubén Marín, Toros Costa Dorada, pels suposats temptejos amb públics que s'han tornat a fer a la Ramaderia Mur amb una llicència municipal. Mas va declarar al mes de juliol quan va justificar que la sentència del Tribunal Constitucional (TC) de 2016 que anul·lava la prohibició de les curses de braus a Catalunya empara també la celebració de temptejos turístics sense mort de l'animal per part de les ramaderies.