La polèmica pista forestal de Tivenys, tombada

Territori ha emès una declaració d’impacte ambiental desfavorable

Actualitzada 02/10/2019 a les 15:10

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha emès una declaració d’impacte ambiental desfavorable sobre el projecte de pista forestal entre la Tossa i la Bassa de la Carrasca, al cor de la Serra de Cardó-Boix, al terme municipal de Tivenys (Baix Ebre). Segons informa l’organització ecologista GEPEC-EdC, que des del 2016 ha actuat per aturar la construcció d’aquesta pista, el passat dia 19 de juny es publicava al DOGC la resolució de la declaració d’impacte ambiental de la pista amb el dictamen de desfavorable. «Això vol dir que, degut als greus impactes ambientals que la pista provocaria, no s’autoritza la seva construcció i el projecte ha de ser desestimat», exposa GEPEC-EdC.L'entitat ecologista aplaudeix la desestimació, tot recordant que la seva oposició frontal contra la pista es remunta a l'any 2016, quan van aturar in extremis la construcció d'un projecte que depenia del mateix Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA), de la Generalitat de Catalunya. «Afectava a un dels espais naturals de major valor ecològic, paisatgístic i cultural del País, la serra de Cardó, espai inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural i a la xarxa europea d’espais protegits Xarxa Natura 2000», recorda GEPEC-EdC, a través d'un comunicat.L'entitat va denunciar que la pista es volia fer «de forma totalment il·legal, sense la preceptiva i obligada avaluació d’impacte ambiental». Va aconseguir aturar les obres, però es va desencadenar la polèmica entorn la viabilitat del projecte. Ara GEPEC-EdC es congratula que la Generalitat, finalment, li hagi donat la raó. Amb tot, l'entitat també retreu «les constants irregularitats que han acompanyat aquest projecte» i assenyala directament al mateix enginyer forestal del DARPA a l’Ebre, que ha estat reiteradament denunciat pel GEPEC-EdC «per la seva continuada mala praxis».