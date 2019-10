El CatSalut aprova la compra de l'empresa gestora de l'Hospital de Móra d'Ebre, Gecohsa

També es crearà la nova empresa Salut Terres de l’Ebre i el centre es desvincularà de l’hospital Sant Joan de Reus

Actualitzada 02/10/2019 a les 17:22

El consell de direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) ha aprovat la compra de l’empresa gestora de l’hospital de Móra d’Ebre, Gecohsa, actualment una filial del grup Sagessa de l’Ajuntament de Reus. Un cop validada l’adquisició per part del Govern, el tràmit culminarà amb l’extinció de Gecohsa i amb la creació de la nova empresa pública Salut Terres de l’Ebre, que assumirà la gestió de l’hospital de la Ribera d’Ebre. Els treballadors, el comitè d’empresa i l’Ajuntament fa temps que reclamaven desvincular-se de Reus després que s’haguessin desviat fons reservats de l’hospital de Móra d’Ebre per tapar el dèficit del l’hospital Sant Joan.En un comunicat, el Consell Comarcal de la Ribera s’ha mostrat «satisfet» pel nou pas del CatSalut en la gestió territorial de l’hospital de Móra d’Ebre perquè «dona resposta a una reivindicació històrica de la comarca». El Consell ha subratllat que d’aquesta manera la gestió del centre es farà amb la cobertura del CatSalut, però amb els òrgans de decisió des del territori. La decisió presa dilluns pel consell de direcció del CatSalut haurà de ser validada ara pel Govern.La previsió és que la compra es faci efectiva abans de final d’any, tal com va apuntar el 25 de gener passat la consellera de Salut, Alba Vergés, en una visita al territori. Aleshores, Vergés va garantir que el centre dependria únicament del Departament de Salut, ja que n’és el propietari, i tindria «direcció, projecte clínic i pressupost propis».D’altra banda, no es descarta que la nova empresa que gestionarà l’hospital, Salut Terres de l’Ebre, pugui assumir més endavant la gestió d’altres centres sanitaris ebrencs.