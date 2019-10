Moren tres persones en un accident entre dos turismes i un camió a la C-12 a Aldover

Tres més han resultat ferides, una d'elles de gravetat

Actualitzada 02/10/2019 a les 22:02

El Servei Català de Trànsit ha confirmat que s'ha produït un accident mortal aquesta tarda a la C-12 a Aldover (Baix Ebre). En l'accident s'han vist involucrats dos turismes i un camió que per causes que es desconeixen haurien topat provocant la mort de tres persones. Tres més han resultat ferides, una d'elles de gravetat. Segons les primeres informacions, els tres morts anaven al mateix vehicle.L'avís ha entrat a les 18.28 hores i al lloc hi ha cinc Bombers de la Generalitat, cinc patrulles de Mossos d'Esquadra i cinc ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La via es troba tallada al punt quilomètric 24.El ferit en estat greu ha estat traslladat a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, i dues més en estat menys greu, els han portat un també al centre de la capital del Baix Ebre i l'altre a la Clínica Terres de l’Ebre.Amb aquestes víctimes, són 139 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.