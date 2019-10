La Ràpita rememora l'1-O en un acte on es van patir les càrregues de la Guàrdia Civil

L'Ajuntament fa una ofrena floral al monòlit en record dels ferits i llegeix un manifest contra la repressió judicial i policial

Sant Carles de la Ràpita ha rememorat les càrregues policials que va patir la població pocs minuts després d'iniciar les votacions de l'1 d'Octubre de 2017. Ho han fet enguany amb un acte «humil i senzill» a les portes del Pavelló Municipal, al mateix lloc i també a la mateixa hora, un quart de deu del matí, que van arribar els combois de la Guàrdia Civil. «Pràcticament ens van robar l'1-O», ha lamentat l'alcalde Josep Caparrós durant la lectura d'un manifest. En aquest text també s'ha exigit que acabi la repressió policial i judicial contra l'independentisme. Caparrós i el seu tinent d'alcalde, Albert Salvadó, són els únics càrrecs públics de Tarragona i l'Ebre que segueixen investigats per la celebració del referèndum. La jutge d'Amposta ha donat una pròrroga de 18 mesos per a la instrucció del seu cas.Feia només un quart d'hora que els veïns de Sant Carles de la Ràpita havien començat a votar en el referèndum de l'1-O del 2017 quan combois de la Guàrdia Civil, amb més de 200 agents, van irrompre al Pavelló Municipal on s'aglutinaven les meses electorals del municipi de Montsià i s'hi concentraven centenars de ciutadans.A la mateixa hora i en el mateix lloc, dos anys més tard, un centenar de veïns, juntament amb representants de l'Ajuntament i de l'ANC de la Ràpita, han recordat aquells fets en un acte "sentit i senzill" davant del monòlit que homenatja els ferits d'aquelles dures càrregues policials. «Tot i les circumstàncies de l'1-O vam exercir el nostre dret a vot, el més preuat en democràcia», ha recordat Caparrós. «L'harmonia es va trencar quan passava un quart d'hora de les nou. El resultat van ser quasi un centenar de ferits per contusions, lesions que van curar més de pressa que la ferida que ha quedat en l'ànima dels rapitencs i rapitenques encara dos anys després», ha afegit.La simbologia de les 09:15 hores, quan s'ha convocat aquest dimarts l'acte, s'ha buscat expressament. «És una hora que tots els rapitencs i rapitenques tenim molt present. Tothom té identificada l'hora en què van arribar els combois de la Guàrdia Civil i per això hem fet aquest reconeixement en aquesta hora», ha assenyalat Caparrós. En el manifest que ha llegit l'alcalde, també s'ha denunciat la repressió policial i judicial que segueix patint el moviment independentista. «Seguim determinats a seguir el camí iniciat l'1-O», ha dit.També s'ha demanat l'alliberament dels presos i l'arxivament de les causes obertes contra activistes i representants electes. Justament Caparrós i el tinent d'alcalde de la Ràpita, Albert Salvadó, són els dos únics càrrecs públics de Tarragona i l'Ebre que segueixen investigats per la celebració de referèndum. La Fiscalia els atribueix delictes de desobediència, malversació i prevaricació i aquest mes de juliol va demanar una pròrroga de la instrucció, que el jutjat d'Amposta ha autoritzat i que pot allargar el procés un any i mig més.«A mi se'm va obrir la causa al setembre del 2017 i al juliol del 2019 la fiscalia demana una pròrroga. Per tant, continuarem estan a l'expectativa. Tenim la tranquil·litat i el convenciment que l'1-O no vam cometre cap il·legalitat i ni vam trencar cap normativa, simplement vam estar al costat del poble rapitenc i català defensat la democràcia», ha defensat l'alcalde de la Ràpita.