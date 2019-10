L'Ajuntament d'Amposta sanciona Sorea amb 22.550 euros per retallar l'atenció presencial als usuaris

El jutjat arxiva la denúncia del regidor German Ciscar per suposada estafa contra l'empresa concessionària del servei d'abastament d'aigua

Millores no gratuïtes

L'Ajuntament d'Amposta ha imposat a l'empresa concessionària del servei d'abastament d'aigua potable, Sorea, una sanció de 22.550 euros per haver reduït l'atenció personal als usuaris de la ciutat al llarg de més de 900 dies, vulnerant el contracte amb el consistori. El cas, que va ser originalment denunciat als jutjats pel regidor German Ciscar per suposades estafa i apropiació indeguda, ha estat finalment arxivat aquest mes de setembre. Això no ha impedit el govern municipal acordar la multa contra l'empresa pel fet d'haver retallat a la meitat de forma unilateral l'horari d'atenció al públic a la seva oficina de vuit a quatre hores diàries. Sorea va justificar la decisió amb l'ampliació del servei telefònic i per Internet.L'expedient sancionador, resolt el passat 2 de juliol, conclou el contracte de gestió de l'abastament d'aigua potable. La retallada de l'atenció presencial suposa, segons raona el document, al qual ha tingut accés l'ACN, «una deficiència en el desenvolupament de la prestació del servei sense afectar desfavorablement la qualitat, quantitat o temps de la prestació», així com tampoc suposar cap perill o reduir la vida econòmica de components i instal·lacions.Sorea va retallar unilateralment el servei d'atenció presencials als usuaris entre l'1 de gener de 2015 i el 28 d'octubre den 2018, de dilluns a divendres, 902 dies en total. La sanció imposada és de 25 euros diaris, arribant a un total de 22.550 euros. Una xifra que la companyia ha abonat al consistori, segons fonts municipals. L'instructor va descartar aplicar la sanció en el seu grau màxim, 100 euros diaris, i tampoc en el mínim, un euro diari, tenint en compte diverses circumstàncies.D'una banda, l'agreujant del manteniment de la conducta infractora en el temps i la no comunicació prèvia a l'Ajuntament. Com a atenuant, entén que els serveis alternatius establerts per Sorea van suposar una «ampliació del servei d'atenció», sense perjudicar-lo i restablint-se amb posterioritat.El cas va aixecar una forta polseguera política el passat mandat, després que l'actual portaveu de Som Amposta, German Ciscar, denunciés al ple la retallada unilateral del servei d'atenció presencial de Sorea. Davant el que va considerar una resposta poc satisfactòria del govern municipal d'ERC al respecte, va decidir denunciar els fets als jutjats per suposades estafa i apropiació indeguda. Basant-se en els càlculs presentats per Sorea, que inicialment va valorar el cost de l'atenció telefònica substitutiu en 6,63 euros per client, Ciscar va acabar concloent que l'empresa s'havia estalviat 70.000 euros anuals, fet que hauria resultat en més d'un milió d'euros carregat als abonats.L'empresa va acabar assegurant que la xifra era errònia, que en realitat el cost anual de prestar el servei d'atenció telefònica comercial era de 6.630 euros l'any, que s'havia inclòs en l'expedient de tarifa aprovat per l'Ajuntament d'Amposta. Sorea va precisar que ja existia un servei telefònic gratuït d'avaries, diferenciat del de l'atenció comercial, que no s'acaba carregant a la factura dels usuaris. Tot i haver presentat aquest últim servei com una millora econòmica per aconseguir a la concessió, responsables de l'empresa van declarar al jutjat que eren de caràcter «qualitatiu», però no de forma gratuïta.Davant d'aquests arguments, el jutjat número 4 d'Amposta va acabar arxivant les diligències obertes aquest passat mes de setembre. Considera que no existia un procediment d'engany previ destinat a materialitzar l'estafa, «ni tan sols indiciàriament». «No s'aprecia ni l'engany, ni la intencionalitat pròpies del delicte», apunta la interlocutòria judicial, que tampoc veu concurrència d'error, ni disposició patrimonial. Recorda, a més, que el consistori ja havia obligat a reprendre el servei tota la jornada i ho havia considerat infracció «lleu». La jutgessa també descarta la possible apropiació indeguda, atès que no es va acreditar que les quantitats cobrades per Sorea pel servei havien de ser gratuïtes.