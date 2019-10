Les aportacions entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de setembre s'han situat en 6.037 hectòmetres cúbics, el quart pitjor registre dels últims 20 anys

Actualitzada 30/09/2019 a les 17:23

L'Ebre tanca el seu últim any hidrològic –des de l'1 d'octubre de 2018 fins aquest 30 de setembre d'aquest 2019- amb un descens de les aportacions superior al 30% respecte la mitjana dels últims 20 anys. Així, segons les dades fetes públiques per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), l'estació d'aforament de Tortosa va registrar només 6.037 hectòmetres cúbics, respecte els 8.845 hectòmetres cúbics de mitjana de les últimes dècades. Es tracta, d'acord amb l'organisme de conca, del quart any amb menors aportacions d'aquest període, només per davant de 2011-2012, 2001-2002 i 2016-2017. Les precipitacions anuals en forma de pluja a la conca han estat «similars» a la mitjana però s'han registrat menors aportacions, fins un 40% en la mitjana dels últims cinc anys, per una manca total de pluges a l'hivern, als quals s'han sumat unes baixes acumulacions de neu els últims anys.La CHE sosté que, malgrat la reducció de les aportacions, les reserves dels embassaments han permès garantir la campanya de regadiu amb «normalitat» gràcies a l'adopció de mesures de gestió, que no han evitat la reducció considerable de reserves en alguns sistemes.