L'Agrupació de Penyes fa una crida a la participació en la trobada que es farà dissabte a Amposta

Actualitzada 30/09/2019 a les 17:32

L'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre ha convocat una assemblea extraordinària per calmar els ànims dels aficionats de la festa dels bous després de la resolució per prohibir els correbous que va aprovar el Parlament la setmana passada. Les penyes fan una crida a la màxima participació en aquesta reunió per demostrar «unitat». En l'assemblea, l'Agrupació informarà «de l'estratègia a seguir» després de la proposta parlamentària. També està previst que hi participin representants de federacions taurines estatals que els donen suport. L'assemblea està convocada a quarts de set de la tarda a l'auditori de la Fira d'Amposta.