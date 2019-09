El jutge envia a presó l'home acusat de matar la seva mare a Tortosa

La víctima, de 75 anys, va rebre una ganivetada mortal al coll després d'una discussió al seu pis del barri de Ferreries

Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 34 anys acusat de matar la seva mare a Tortosa, segons ha comunicat aquest diumenge el jutjat d'instrucció número 2 de la capital del Baix Ebre. La víctima, de 75 anys, va rebre divendres una ganivetada mortal al coll al seu pis del barri de Ferreries. Segons va poder saber l’ACN, mare i fill haurien mantingut una discussió prèvia i, finalment, ell li va ocasionar una ferida mortal al coll amb un ganivet. Cap a dos quarts de tres de la tarda el fill va acabar trucant al telèfon d'emergències 112 per explicar que havia matat la seva mare. Quan els serveis sanitaris van arribar al lloc dels fets la dona ja estava morta i no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d’Esquadra van detenir l’home, que havia fugit a un canyar vora el riu a prop del domicili familiar. Allí vivia amb la seva mare i el seu pare, que no es trobava allí en el moment dels fets.