Lo Pati reflexiona sobre la influència de la revolució tecnològica en l'art amb la mostra 'Eugenèsia'

L'exposició, a cura de l'artista ampostí Jaume Vidal, presenta les obres de set artistes nacionals i internacionals

Actualitzada 26/09/2019 a les 20:01

Les transformacions culturals i socials que la revolució digital imprimeix en el món de l'art i la visió de l'artista, en particular, són l'argument central de la reflexió que planteja 'Eugenèsia', l'exposició que Lo Pati – Centre d'Art de les Terres de l'Ebre inaugura aquest dissabte al vespre i es podrà visitar fins el 13 d'octubre. A cura de l'artista ampostí Jaume Vidal, la mostra presenta les obres de set artistes de diferents nacionalitats i disciplines, des de rapsodes a artistes digitals, arriba vinculada a la celebració del Vídeo Art Games (VAG), el primer certamen estatal al voltant del vessant cultural i creatiu dels videojocs, que tindrà lloc a Amposta els pròxims 4 i 5 d'octubre. «El que pretén Eugenèsia és aprofitar l'estètica i la filosofia dels videojocs per generar un discurs sobre com estan influint els avanços tecnològics en el món de l'art i en l'evolució de l'artista», explica Vidal.Les obres tracten d'interconnectar el món dels videojocs amb el món de l’art digital i la seua evolució des d'una perspectiva crítica. Una peça del poeta i rapsoda de Deltebre, Eduard Carmona, analitza la figura del poeta cibernètic, un robot que després de llegir poemes de diversos autors escriu la seua pròpia poesia. L'artista visual Alba G .Corral crea, a través de la programació tot univers d’imatges que es van generant a temps real. L'obsolescència programada també estarà present a l'exposició amb una peça de la jove artista ampostina Anaïs Faiges.Altres peces reflecteixen una estètica que recorda als videojocs, com la d’Ester Fabregat i els seus tubs de tela de coloraines. L'artista Gorka Mohammed, de Santander, produirà part de la seua obra a la residència d’artistes de Balada i el seu projecte per a l'exposició analitza a través de la pintura i el dibuix la psicologia dels personatges dels videojocs, éssers que es mouen en estats emocionals extrems i no tenen consciència de la mort. L'estrès que representa per a l’ull humà el canvi constant d'una pantalla a l'altra quedarà reflectit a través d'una peça de l’artista marroquí establert a París, Mounir Fatmi, cedida per ADN Galeria. Finalment, participarà a la mostra l'artista equatorià, Oswaldo Terreros, que basa bona part de la seua feina en la reproducció d’imatges digitals de manera analògica, utilitzant-les per intervenir edificis que algun dia van ser moderns.Les obres d'aquests set artistes que es presenten en diferents formats -pintura, escultura, projeccions, fotografia, entre d'altres- es complementaran amb la projecció del tràiler del videojoc 'Deus Ex', ambientat al 2027 i que prediu un món ple de posthumans amb capacitats augmentades.