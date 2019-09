El govern de Tortosa fragmenta el finançament per poder aprovar l'ampliació del teatre auditori

L'alcaldessa, Meritxell Roigé, confia que el canvi d'estratègia aplani el camí després que la majoria de l'oposició tombés dimarts el crèdit per impulsar el projecte

Actualitzada 26/09/2019 a les 16:19

L'equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa no es rendeix i planteja ara fragmentar en diverses anualitats el finançament per poder aprovar i executar l'ampliació del teatre auditori Felip Pedrell. El passat dimarts el vot contrari de la majoria de grups de l'oposició, excepte el PSC, que va votar a favor, va tombar la modificació de crèdit per demanar els 1,75 milions d'euros que costa el crèdit. Per intentar desactivar l'argument d'un excessiu endeutament, l'alcaldessa de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, vol portar al ple, dijous vinent, una amortització de deute que li permeti signar, sense necessitat del vot dels grups de l'oposició, un crèdit de 215.000 euros, així com replantejar l'obra i dividir-la en dos anualitats. Roigé confia amb el suport de la resta de grups, als quals retreu haver tombat el finançament per forçar la derrota del govern i visualitzar la seva situació de minoria.La construcció d'una nova sala per a 300 persones i un format intermedi entre els actuals espais que composen l'equipament és, segons l'alcaldessa «una obra necessària per a la ciutat». En aquest sentit, ha recordat que el teatre auditori es troba ocupat 250 dies de l'any i ha hagut de rebutjar alguns actes o espectacles per no disposar d'un espai amb les condicions adequades. «Com a ciutat, no tenim per què esperar pel caprici d'alguns de votar no per generar una votació en contra del govern municipal», ha lamentat.En el ple del passat dimarts, Movem Tortosa, com ERC, C's i la CUP van deixar en minoria el govern de Junts per Tortosa, que va comptar amb l'únic suport –tot i que insuficient- dels tres regidors socialistes. Entre els principals arguments, l'excessiu endeutament que suposaria una obra que, alguns, com ERC, no consideren prioritària. També denunciaven la manca de voluntat de consens per part de l'equip de govern.Roigé torna ara a la càrrega amb un nou plantejament per desactivar aquests retrets. Ha anunciat que portarà al ple una amortització «voluntària» de deute de 300.000 euros, gràcies al romanent de tresoreria acumulat de l'exercici anterior. Això li hauria de permetre, d'acord amb les seves atribucions com alcaldessa, subscriure un crèdit de 215.000 euros per aquest exercici, sense necessitat de comptar amb el vots de l'oposició. «Reduirem l'endeutament per sobre del que ens hem d'endeutar», ha insistit, tot apuntant que a finals d'anys plantejarà una nova amortització.La idea és poder iniciar l'obra enguany i continuar-la el vinent. Això, però, l'obligarà també a portar al ple, i aconseguir la majoria suficient, per poder aprovar la proposta d'amortització així com la periodificació plurianual del projecte i disposar de camí lliure per executar l'ampliació. De moment, segons ha explicat Roigé, ha traslladat el plantejament als diferents portaveus dels grups municipals amb una resposta positiva. «No he escoltat cap no al projecte. Tots m'han mostrat la seva voluntat d'aprovar-ho», ha insistit. Per contra, ha rebutjat les acusacions dels grups de l'oposició sobre la manca de voluntat de consens i d'informació al voltant del projecte. «Mai anteriorment havia explicat tantes vegades un projecte a algú», ha assegurat.Malgrat tot, l'alcaldessa no ha ocultat la seva contrarietat davant l'evolució d'alguns plantejaments dels grups de l'oposició. Especialment dura s'ha mostrat amb ERC, de qui ha recordat que, estant al govern el passat mandat, va votar a favor de destinar 72.000 euros a la redacció del projecte el juliol del passat 2008. També ha recordat que tots els grups, en el ple del dimarts, van autoritzar la modificació del planejament que permet requalificar l'espai necessari de zona verda a equipaments. «Es tractava de fer-nos perdre una votació perquè sí», ha insistit.