Siroll!, Draco i Conspiració portaran la música metall i hardcore a l'Ermita d'Ulldecona

La segona edició de l'Ermita Metàl·lica, organitzada per les Jornades Musicals, tindrà lloc el pròxim diumenge 6 d'octubre

Actualitzada 25/09/2019 a les 16:32

La contundència sonora del metall extrem i el hardcore tornaran a descarregar tones de decibels sobre l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona el pròxim diumenge 6 d'octubre. El grup de la Catalunya Central Siroll! encapçala el cartell de la segona edició de l'Ermita Metàl·lica, al costat dels ebrencs Draco i Conspiració. El concert, que començarà a les set de la tarda i està organitzat per les Jornades Musicals de l'Ermita de la Pietat, arriba just un any després de l'èxit de la primera edició, que va congregar més de 250 persones en aquest singular paratge carregat d'història i misticisme de la serra de Godall.Provinents de Solsona i Cardona, Siroll! Practiquen un metal contundent i combatiu cantat en català. Amb onze anys de trajectòria i cinc treballs a les espatlles continuen presentant el seu nou disc Doble O Res arreu del territori. El passat abril van llançar també l'EP Pagesos Satànics, amb cinc versions «gamberres» de les bandes que els han marcat.Al costat dels Siroll! actuarà també la banda de Black\/Death metal Draco. Els d'Alcanar, que durant els últims anys han girat per la Península i Europa amb bandes del calibre com els finesos Purtenance, o els suecs Demonical i Vomitory, enceten una nova etapa com a trio deixant també enrere el seu anterior nom: Hyban Draco.Conspiració, grup que s'autodefineix com un «furiós híbrid bastard de Punk, Hardcore i Metal», completa el cartell. Finalistes de l'última edició del concurs Ebremusik de Tortosa, la banda de Móra la Nova i el Perelló no ha deixat de trepitjar escenaris d'arreu del país durant els últims temps. A l'Ermita presentaran alguns dels nous temes que formaran part del seu nou treball.Per últim, el DJ Joaquim Valls, del programa La Vella Escola, de Ràdio Tortosa i Ràdio Joventut de Masdenverge, amenitzarà la tarda amb una selecció de clàssics del metall extrem. El preu de l'entrada serà de 5 euros.