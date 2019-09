'Rebrotem' recapta 105.322 € per als damnificats de l'incendi de la Ribera d'Ebre

La campanya ha aconseguit aportacions de 1.517 persones i empreses

Actualitzada 24/09/2019 a les 14:53

La iniciativa solidària 'Rebrotem', que té com a objectiu ajudar els damnificats pel gran incendi de l'estiu passat a la Ribera d'Ebre, els Garrigues i el Segrià, ha aconseguit recaptar 105.322 euros a través d'una campanya de micromecenatge.Un total de 1.517 persones i empreses han fet aportacions al llarg dels 80 dies que ha durat la campanya.Els membres de 'Rebrotem' es reuniran les setmanes vinents amb tècnics, ajuntaments dels municipis afectats i el Departament d'Agricultura de la Generalitat per establir un plec de condicions per repartir els diners recollits.«El plec de condicions es farà amb experts i es farà públic, tot el procés de repartiment dels diners serà completament transparent», ha assegurat Roger Heredia, portaveu de 'Rebrotem'.Heredia també ha afegit: «Òbviament, rebran més aquells amb més afectació, que són pagesos professionals».A banda d'aquests diners, la plataforma també ha obtingut fons d'actes solidaris organitzats per diverses entitats que han anat fent públics a les seves xarxes socials.Els actes solidaris per recaptar ajudes per als damnificats de l'incendi, que va cremar granges i bestiar, seguirà durant aquesta tardor, i de fet, per a dissabte que ve 28 de setembre s'han organitzat quatre: el festival d'art multidisciplinari 'Camí de Ceniza' a Flix, la Pedalada Solidària a la Torre de l'Espanyol, la Copa de Futbol Sala de la Ribera d'Ebre i el Mirarock.«Estem immensament agraïts a totes les persones que han fet aportacions i totes aquelles que organitzen actes solidaris. Gràcies a aquestes persones que s'arromanguen amb nosaltres, podem dir que estem rebrotant», ha dit Heredia.'Rebrotem' també destinarà una part dels fons recaptats a tasques de reforestació, encara que els experts recomanen deixar passar uns mesos per veure com els boscos es regeneren per si mateixos.També preveuen destinar recursos a activitats divulgatives de models de vida rural, sostenibilitat, gestió del territori i equilibri territorial.'Rebrotem' aspira a convertir-se en un espai obert per incentivar el debat per millorar el model agrari de Catalunya, la gestió dels boscos, despertar la consciència dels consumidors i lluitar contra la despoblació de la Catalunya rural.