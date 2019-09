Pallarès argumenta que la Generalitat està obligada a tramitar els parcs eòlics de la Terra Alta

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre precisa que es tracta de projectes antics

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarés, ha argumentat que la Generalitat està obligada a tramitar la declaració d'interès públics dels parcs eòlics projectats a Benifallet i Prat de Comte o, en cas contrari, incorreria en un possible delicte de «prevaricació». Es tracta, segons ha precisat, de projectes «antics», que daten de la primera dècada dels anys 2000, el termini de tramitació dels quals estava a punt d'exhaurir-se. «Una cosa és tramitar i l'altra acceptar», ha assegurat, després d'abordar la qüestió en la reunió del Consell de Direcció de l'Administració de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, Pallarès ha reiterat la voluntat del Govern d'evitar la «massificació» eòlica en comarques com la Terra Alta, sense descartar la possibilitat de traslladar aerogeneradors a altres espais, malgrat la desconfiança mostrada per empresaris i entitats defensores del territori.L'anunci al BOE d'aquest tràmit, fa un parell de setmanes, va aixecar la indignació de la DO Terra Alta i de les entitats que defensen el territori, que van acusar el Govern de no assumir el seu compromís explícit d'aturar la massificació eòlica a la comarca. Pallarès ha intentat aturar el cop amb l'argument que el Departament d'Empresa estava obligat «per llei» a continuar la tramitació poc abans que expirés el termini d'uns projectes impulsats fa una dècada. «La Generalitat només tramita expedients que estaven paralitzats i ho havia de fer», ha remarcat.En aquest sentit, ha avançat que, un cop publicada la declaració, els ajuntaments, entitats i particulars disposen de tres mesos per a presentar les al·legacions que creguin oportunes. Més enllà d'això, Pallarès ha intentat rebaixar el fons de les queixes apuntant que els dos projectes, de vuit i nou aerogeneradors i una potència instal·lada de 34 MW cadascun, han acabat reduint el nombre inicial de molins.Apunta també que, pel fet de tractar-se de parcs projectants amb anterioritat al decret del mapa eòlic no resultarien afectats per una eventual derogació per part del Departament d'Empresa, tal i com va anunciar la consellera Àngels Chacón, per poder reiniciar el plantejament de la implantació partint del consens previ amb tots els agents socials i econòmics dels territoris afectats per la massificació. En paral·lel, Empresa ha iniciat converses amb les empreses per reubicar aerogeneradors a altres zones.El delegat del Govern ebrenc ha insistit que la Generalitat continua assumint el rebuig la massificació eòlica a tot el país i, en especial, en zones on els parcs s'han desplegat de forma intensiva, com a la Terra Alta. «No estem a favor que hagin una massificació en una zona concreta, quan la DO i els empresaris turístics diuen que potser ja n'hi ha prou: estem d'acord a tenir-ne però nosaltres ja fem la nostra contribució a les energies renovables», ha tancat.El Consell de Direcció de la Generalitat a les Terres de l'Ebre ha abordat també l'estat d'algun dels projectes d'execució pròxima al territori. Un dels més rellevants en matèria viària és la substitució de l'actual cruïlla semafòrica de la carretera C-12, a l'accés al nucli de Jesús, per una rotonda i un vial paral·lel d'un quilòmetre, aproximadament, que permetrà comunicar les finques pròximes a la carretera i millorar la seva seguretat, atès que ara hi accedeixen directament. També es millorarà el sifó del canal de la Dreta de l'Ebre per evitar problemes d'inundabilitat. Les obres tenen un cost de 800.000 euros i ja han estat presentades a l'Ajuntament de Tortosa, l'EMD de Jesús i els veïns.Per últim, preguntat sobre la possible implantació de la vinyeta que estudia el Govern i la solució dels problemes viaris de les Terres de l'Ebre, Pallarés ha reconegut la possibilitat d'introduir l'import per pagar per circular per les vies ràpides. Paral·lelament, ha reiterat l'aposta de la Generalitat per continuar reclamant la construcció de l'autovia de l'interior, malgrat que a partir de finals d'any el tram d'autopista AP-7 de Salou cap al sud es converteixi en gratuït, segons ha anunciat el govern espanyol, un cop finalitzi la concessió. «L'autovia de l'interior dona solució als problemes de les Terres de l'Ebre», ha insistit, tot recordant que es tracta d'un traçat definit i «consensuat».