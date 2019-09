Només el PSC dona suport a la modificació de crèdit que proposava Junts per Tortosa i que ha rebut el vot en contra de Movem, ERC, CUP i C's

Actualitzada 24/09/2019 a les 19:08

L'equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa ha vist com bona part de l'oposició s'unia al ple d'aquest dimarts al matí per tombar el seu projecte d'ampliació del teatre auditori Felip Pedrell. Movem Tortosa, ERC, CUP i C's han votat en contra de l'operació de modificació de crèdit que havia de permetre el govern municipal de Junts per Tortosa disposar dels 1,7 milions d'euros per executar el projecte. La proposta preveia la construcció d'una nova sala amb capacitat per a 300 persones. Únicament el grup del PSC, també a l'oposició, s'ha posicionat a favor de la proposta, però la suma de regidors ha resultat insuficient.Movem ha emès un comunicat en el qual rebutja la planificació efectuada i retreu no s'ha tingut en compte l'oposició a l'hora de consensuar el projecte. Aquest últim argument també l'ha utilitzat ERC, qui ha recordat que actuacions com l'arranjament de voreres, l'obertura de la ciutat al riu o la rehabilitació de les muralles tenen prioritat sobre aquesta ampliació.