Detenen la propietària d'una agència de viatges de la Ràpita per estafar una vintena de clients

La quantitat estafada rondaria els 58.000 euros, segons els Mossos d’Esquadra

Actualitzada 24/09/2019 a les 12:06

Els Mossos d’Esquadra han detingut la propietària d’una agència de viatges de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) per haver estafat, presumptament, diversos clients. Segons informa el cos policial, la investigació es va iniciar després que diverses persones denunciessin que no havien pogut gaudir dels viatges contractats perquè les reserves s’havien anul·lat sense justificació o no havien estat mai tramitades malgrat haver costejat l’import del viatge. Els afectats van reclamar en diverses ocasions que els tornessin els diners, sense èxit. Fins al moment els Mossos han recollit 21 denúncies i calculen que la quantitat estafada seria d’uns 58.000 euros.Tots els afectats van assenyalar la propietària de l’empresa com la persona amb qui van contractar els viatges i van fer les reclamacions posteriors. Per aquest motiu, dimecres passat els Mossos van detenir la propietària de l’agència com a presumpta autora de les estafes. La policia no descarta que en els pròxims dies la xifra de denunciants pugui incrementar-se.La detinguda, una veïna de la Ràpita de 42 anys i nacionalitat espanyola, va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resta pendent de comparèixer davant l’autoritat judicial competent quan sigui requerida.