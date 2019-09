Comencen les obres de millora de l'accés a la dàrsena pesquera del port de Deltebre

L'actuació, a càrrec de Ports de la Generalitat, tindrà un cost de 85.000 euros i s'allargarà durant dos mesos

Actualitzada 23/09/2019 a les 19:15

Ports de la Generalitat ha iniciat les obres de millora dels accessos de l'accés a la dàrsena pesquera, que tindran un pressupost de 85.000 euros i s'allargaran dos mesos. El projecte preveu construir un nou accés directe a la dàrsena pesquera, atès que actualment es fa pel vial interior del port que dona a l'esportiva, enllaçant amb la urbanització de Riumar III-J i la carretera T-340. El vial disposarà d'una illeta, una vorera i una barra de control d'accés automatitzat per als pescadors, que podran accedir a l'interior amb una aplicació mòbil. Dins d'aquestes actuacions, es preveu també renovar les defenses, els norais i les escales de salvament, així com la millora de l'estructura i l'adequació de les plaques de fusta dels pantalans flotants.Addicionalment, a les casetes que tenen els pescadors per guardar els estris de pesca es faran noves canalitzacions per recollir millor les aigües pluvials i es crearà una xarxa per a la seva recollida just al davant. L'espai on es deixen les xarxes de pesca es reordenarà i s'adequarà a les necessitats dels pescadors. En matèria ambiental, el mòdul per a la recollida dels olis usats de les embarcacions pesqueres es canviarà per un nou model amb major capacitat i l'espai s'adequarà a les noves dimensions del punt net de recollida d'olis.