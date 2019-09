Crema el motor de dues neveres d'un domicili d'Amposta durant la nit de dissabte

Dues persones van ser ateses pel SEM per inhalació de fum i traslladades a l'Hospital Verge de la Cinta

A les 22.02 de dissabte els Bombers van rebre l'avís que hi havia un incendi al número 33 del carrer Eugenio Ribera d'Amposta. Al domicili, de planta baixa i un primer pis, el motor de dues neveres havia cremat i quan les 5 dotacions de Bombers hi van arribar els propietaris havien aconseguit apagar les flames. Tot i això l'habitació presentava altes temperatures i molt de fum, motiu pel qual els bombers van haver de ventilar.Les dues persones que vivien a la casa van ser ateses pel SEM per inhalació de fum i traslladades a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb pronòstic menys greu.