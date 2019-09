Presó condicionada i sanció de 800 euros per atribuir una multa de velocitat a un altre home

El condemnat, multat a l'Ametlla de Mar, va facilitar les dades d’una altra persona resident a Madrid assegurant que conduïa el vehicle en el moment de la infracció

Actualitzada 20/09/2019 a les 10:27

Un jutjat de Sabadell ha condemnat a un home, de 60 anys i veí de Polinyà, amb penes de sis mesos de presó condicionats a dos anys sense cometre cap delicte i 800 euros de multa pels delictes de falsedat documental i d'estafa en grau de temptativa. Els fets es remunten a finals del 2013, quan arran d'una denúncia per excés de velocitat, el conductor del vehicle sancionat va assegurar que en el moment de la infracció el cotxe el conduïa una altra persona i va facilitar les dades d'un home resident a Madrid. Mesos després, aquesta segona persona va denunciar que s'havien utilitzat les seves dades i que ell no estava al lloc dels fets en la data de la multa i que no tenia res a veure ni amb el vehicle ni amb el propietari.Les investigacions dels Mossos d'Esquadra van concloure que en el moment de la infracció, quan es va detectar un vehicle a 135 km/H al punt quilomètric 294,4 de l'AP-7 a l'Ametlla de Mar limitat a 120, era el primer infractor qui conduïa el cotxe i que, per estalviar-se la multa, va fer un recurs informant que el conductor era una altra persona.A banda de la pena, l'home també va pagar la multa de 300 euros per no voler identificar el conductor que va fer la infracció.