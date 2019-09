Més enllà de l'observació d'ocells: el Delta Birding Festival fa bandera del turisme de natura i la sensibilització

La sisena edició del Festival Internacional d'Ornitologia del delta de l'Ebre arrenca aquest divendres amb la previsió de superar els 2.000 visitants al llarg del cap de setmana

És el sisè any consecutiu professionals i aficionats es reuneixen durant tot un cap de setmana en ple delta de l'Ebre per compartir la seva afició i explorar les novetats del món de l'observació d'ocells. Enguany, però, el Delta Birding Festival es presenta també com quelcom més que una cita de referència per als amants de l'ornitologia en l'àmbit internacional. A banda de les sortides per veure ocells, conferències d'experts internacionals, tallers de les principals marques comercials i una fira amb més de 60 expositors, el certamen proposa altres activitats per fomentar el turisme de natura i la sensibilització ambiental. Els organitzadors confien que el temps acabi respectant el cap de setmana i que, finalment, s'acabin superant els 2.000 visitants.«Encara que el ocells sigui l'afició que més gent comparteix, no ens centrem només amb això», remarca el director i impulsor del festival, propietari de la botiga Oryx, Francesc Kirchner. Així, els participants tindran l'oportunitat de conèixer de prop els ratpenats en el seu entorn natural, amb una sortida nocturna dissabte a la nit; seguiment de rastres i petjades al sòl deltaic dels diferents animals que els poblen de la mà dels Agents Rurals; els sons amagats del Delta; l'observació del cel nocturn.El certamen, segons resumeix el mateix Kirchner, aborda de forma general el concepte de «turisme de natura però amb un punt de coneixement, no només de gaudir de l'ambient o un entorn bonic sinó reconèixer els elements d'aquest medi que ens agrada i gaudim». Tot un món en constant creixement i en el qual els ornitòlegs, assegura, suposen la punta de llança de l'anomenat ecoturisme que les administracions volen promoure al delta de l'Ebre.Evidentment, la base de tot plegat serà l'ornitologia i l'observació d'ocells, amb conferències «d'alt interès» que versaran sobre la història natural dels ous dels ocells, a càrrec de Tim Birkhead, de la Universitat de Sheffield; el falcons urbans que poblen fa 20 anys el cel de Barcelona, per Eduard Durany i Seri Garcia; o la presentació d'un club femení d'observadores d'ocells que vol obrir un debat i reflexionar sobre la necessitat de normalitzar el paper de les dones dins del món de l'ornitologia. S'ha organitzat una excursió amb vaixell per observar les aus a unes quinze milles mar endins. Les principals marques comercials del sector de la fotografia i les lents organitzen els seus propis tallers i sortides. «Hi ha massa coses interessants i no es poden fer totes», bromeja Kirchner.Situats en ple parc natural a l'espai MónNatura Delta, vora la llacuna de la Tancada i les antigues salines de Sant Antoni, en el moment de l'any de major interès per als aficionats a l'observació dels ocells –és el pic de la migració dels ocells aquàtics que es dirigeixen cap al sud a passar l'hivern-, el Delta Birding Festival esdevé un atractiu de primer ordre per a aficionats i professionals d'arreu d'Europa: des de Catalunya i l'Estat espanyol, a França, Països Baixos o Anglaterra. «Mentre anem d'una carpa a un altre ens passa per sobre un vol de flamencs o veiem un grup de gavines que s'alimenta a la llacuna del costat. És estar dos dies i mig cent per cent envoltats de natura, sigui perquè ens l'expliquen, l'anem a gaudir o està al voltant nostre», apunta.L'any passat van tenir més de 2.000 visitants, que enguany esperen superar. «És un festival que es consolida», apunta Kirchner, tot recordant que les xifres d'assistència són reals, en la mesura que és el nombre d'entrades venudes. Més enllà dels coneixements, experiències i difusió, el responsable del certamen remarca que un altre dels grans objectius que persegueixen des de la seva creació fa sis anys, seguint l'exemple del principal festival del sector a Anglaterra, és aportar una part dels diners aconseguits amb la venda de les entrades a projectes de conservació de natural i els ocells.Durant les anteriors edicions es van arribar a recollir 20.000 euros que, entre d'altres, van servir per finançar estudis sobre el declivi de la tórtora comú en zones agrícoles durant les últimes dècades per l'abandonament de conreus i el creixement de les pràctiques agrícoles intensives. En aquesta ocasió, però, seran els mateixos participants a la fira qui decidiran el projecte al qual es destinen els diners aconseguits.