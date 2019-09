El PSC demana a la Generalitat que activi el fons d'ajudes als pagesos afectats pels incendis de la Ribera d'Ebre

Han presentat una proposta de resolució al Parlament i una moció, amb Unitat d’Aran, a la Diputació de Lleida, per agilitzar les subvencions als afectats pels focs que també van afectar el Segrià i les Garrigues

Actualitzada 20/09/2019 a les 12:57

El PSC ha presentat una proposta de resolució al Parlament que insta el Govern a activar i augmentar els fons d'ajudes i subvencions als agricultors i ramaders afectats pels incendis que van calcinar unes 5.000 hectàrees a la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues el juny passat. També insta a «agilitzar la informació i tramitació» dels ajuts de l’Estat per situació d’emergència per poder arreglar les infraestructures agràries danyades perquè puguin funcionar al més aviat possible. La demanda també arriba a la Diputació de Lleida amb una moció del PSC i Unitat d’Aran, que es debatrà en el ple del proper dimarts.Finalment, reclamen que el Departament d'Agricultura acabi els regs a les zones afectades pels incendis i que el Govern convoqui les administracions, alcaldes i entitats dels municipis afectats per concretar les demandes un cop ja s'hagin engegat les mesures per pal·liar els efectes de l'incendi.El diputat del PSC al Parlament, Òscar Ordeig, creu que les comarques afectades són les que ja són «castigades» per un Govern que «retalla i menysté les zones rurals» i ha culpat la Generalitat de ser «absent i ineficaç». En la mateixa línia, el portaveu del PSC a la Diputació de Lleida, Fèlix Larrosa, adverteix que «la crisi i la retallada del 40% del pressupost d’Agricultura han contribuït a la greu situació que pateixen molts productors d’aliments, que en molts casos s’han vist obligats a abandonar explotacions i terres».