El Govern destinarà 774 MEUR a «pal·liar» els efectes de les catàstrofes ambientals dels últims mesos

Les ajudes previstes també inclouen els afectats per l'incendi a la Ribera d'Ebre o les inundacions d'aquest estiu

Actualitzada 20/09/2019 a les 16:40

El govern espanyol en funcions destinarà 774 milions d'euros a «pal·liar» els efectes de les catàstrofes ambientals -inundacions i incendis- que han tingut lloc els últims mesos a diverses zones de l'Estat i que puguin produir-se fins a principis del 2020. Ho preveu el reial decret llei de mesures urgents aprovat al Consell de Ministres d'aquest divendres que reserva 557 MEUR a ajudes per a particulars, empreses i administracions locals que s'hagin vist afectades des de l'1 d'abril i per les catàstrofes naturals que puguin produir-se fins el 31 de març. El text arriba una setmana després de les inundacions de la setmana passada al sud-est de l'Estat per la gota freda però també a inclou altres afectacions a altres zones de l'Estat. Entre les quals, l'incendi de la Ribera d'Ebre, que el juny va cremar unes 6.000 hectàrees, entre les demarcacions de Tarragona i Lleida, o les inundacions d'aquest estiu.Ho han explicat el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, i el ministre d'Agricultura, Luis Planas, en roda de premsa després del Consell de Ministre. Planas ha afirmat que és la «resposta més potent» que s'ha donat a catàstrofes d'aquest tipus els últims anys. El reial decret llei s'haurà d'aprovar a la Diputació Permanent del Congrés i es començaran a donar de forma immediata.