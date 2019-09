El sindicat estima que la producció es reduirà entre un 20% i 30% aquesta campanya

Unió de Pagesos reclama que es rectifiquin els preus a la baixa del raïm a la Terra Alta. El sindicat demana responsabilitat i coherència a aquells compradors que han anunciat baixades del preu, atès que en plena campanya s'estima que la producció a la comarca s'escurçarà entre el 20% i el 30%, segons varietats i municipis, i el producte serà d'alta qualitat. En un comunicat, el sindicat considera que la rebaixa del preu no és "justificable ni tolerable". Per això, insta els compradors a igualar, com a mínim, els preus de l'any passat.Unió de Pagesos anunciava la davallada de la producció de raïm d'aquesta campanya a principis d'agost. Segons el col·lectiu, no hi ha una justificació de mercat per abaixar els preus per sota dels de la campanya passada, atès que la collita és més curta, l'evolució dels indicadors de la denominació d'origen és bona i els costos de producció de la matèria prima, d’elaboració i comercialització del producte tampoc s'han reduït.Davant d'això, el sindicat ha instat els compradors que anuncien o ja compren raïm a preus inferiors als de l'anterior campanya a replantejar-se aquesta cotització i ha demanat que, com a mínim, s'igualin els preus de l'any 2018.Segons apunta el sindicat en el comunicat, els indicadors econòmics de les denominacions d’origen vitivinícoles catalanes són positius. Catalunya exporta un 75% del vi que produeix i ha registrat un augment en el volum d’exportacions en els darrers anys i ha superat rècords constants de facturació.