La CUP exigeix al Govern que prioritzi la inversió en prevenció arran l'incendi de la Ribera d'Ebre

La formació anticapitalista proposa crear taules del foc municipals per poder democratitzar la presa de decisions davant dels focs

Actualitzada 19/09/2019 a les 14:18

La CUP ha exigit al Govern que reverteixi l'actual proporció de recursos que destina a extinció i a prevenció d'incendis arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre. La diputada de la formació anticapitalista, Natàlia Sànchez, ha recordat que un 90% de la inversió per fer front a aquests sinistres es destina exclusivament a l'extinció i només el 10% restant a la prevenció. «Justament, una zona afectada per l'incendi, no estava integrada en cap perímetre de protecció prioritari i, per tant, no es va poder desenvolupar cap acció en matèria de prevenció. Es prioritza la inversió en extinció i no s'inverteix en lògica de prevenció», ha retret Sànchez. Els cupaires han presentat una llista de propostes en aquesta matèria, entre les quals, crear taules del foc municipals per afavorir la participació i democratitzar la presa de decisions a l'hora de gestionar aquests sinistres.Des de Flix, la diputada de la CUP ha volgut evidenciar les mancances i les lliçons en matèria de prevenció d'incendis que ha posat en evidència el foc de la Ribera d'Ebre després d'arrasar més de 5.000 hectàrees i deixar uns 800 afectats. Segons ha argumentat, la virulència dels incendis de sisena generació i les conseqüències cada cop més visibles del canvi climàtic en el context mediterrani reproduiran amb major freqüència aquest tipus de sinistres.Davant d'això, considera que les inversions i els plans que s'implementin siguin «útils» i permetin, efectivament, una adaptació a aquests escenaris. També des de la perspectiva «global» del reequilibri territorial, deixant «d'utilitzar de forma sistemàtica les zones rurals com les Terres de l'Ebre com abocadors i espais de construcció de tota allò que no es vol als altres territoris». «Volem municipis on es pugui viure», ha reblat.Sánchez ha lamentat que, malgrat l'existència d'un consens teòric sobre aquests aspectes, «la realitat parla per ella mateixa» i, en aquesta línia, ha criticat la «lentitud» del Govern a l'hora d'implementar mesures de gestió de masses forestals, tant en territoris públics com privats. Uns plans, apunta, que haurien pogut evitar situacions com les de la Ribera d'Ebre. De moment, la formació anticapitalista explica que va traslladar aquests plantejaments a la Comissió del Territori del Parlament i tornarà a treure el tema al debat de política general d'aquesta pròxima setmana.De forma més concreta, Carme Rosich, regidora de Crida Flixanca, formació vinculada a la CUP, ha enumerat fins a una dotzena de propostes concretes que permetin treballar en la direcció de revertir l'actual situació i posar en primer pla les polítiques de prevenció. D'una banda, demana abordar la gestió global d'incendis a partir de la revisió dels polígions de protecció prioritària i crear «taules del foc municipals» que es converteixin en «punt de trobada» i per a la democratització de les accions quan es produeixin aquests sinistres.El cupaires reclamen també que s'estableixi una xarxa de punts estratègics de gestió, el desenvolupament del sector forestal i la gestió sostenible, l'aprofitament de la biomassa, l'elaboració de plans de risc allí on no existeixin o que es doti de pressupost el pla de gestió de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Rosich ha avisat que l'alternativa a tot plegat són «grans incendis i pobles abocats a la ruïna i el despoblament».