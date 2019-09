UGT denuncia que un miler de temporers de l'Ebre estan exposats a l'explotació per part de màfies

El sindicat revela l'existència de nombrosos pisos pastera i assenyala els sectors dels cítrics i l'arròs com els que més males pràctiques concentren

Pagaments pendents als treballadors

Al voltant d'un miler de temporers del camp en situació irregular a les Terres de l'Ebre estan exposats a l'explotació per part de xarxes mafioses. Així ho ha denunciat la Federació d'Indústria, Construcció i Agro (FICA) del sindicat UGT, que ha constatat també l'existència de nombrosos pisos pastera, especialment a la zona d'Amposta, on s'amunteguen els treballadors per dormir en matalassos al terra que els poden costar 120 euros al mes. Tot i assegurar que la Inspecció de Treball compleix la seva tasca, els responsables sindicals han fet una crida als treballadors perquè denunciïn aquests casos i evitin els abusos que, principalment, es viuen al sector del cítrics així com a l'arròs. En aquest sentit, assenyalen que, a més de no donar-los d'alta a la Seguretat Social, les màfies els retenen part de sou i els retenen la documentació.Segons ha explicat el responsable del sector agro i manipulat de productes hortofrutícoles a Catalunya d'UGT, Paco Folch, la majoria dels treballadors afectats són d'origen indi o paquistanès, com el seus explotadors que actuen com a empresaris intermediaris amb els propietaris o gestors de les terres. En la majoria de casos, expliquen des del sindicat, se'ls pot veure recollir cada matí els treballadors amb furgonetes en punts concrets del territori per traslladar-los fins als camps.Relata el mateix Folch que els responsables d'aquestes organitzacions solen enganyar els seus compatriotes amb anuncis i missatges a les xarxes socials on atreuen les persones en situació irregular d'arreu del país oferint-los treball, casa i menjar. En realitat, explica, «no els legalitzen i els tenen amagats en pisos pastera» per fer-los treballar a estall il·legalment, retenint-los, a més, importants quantitats dels seus guanys, que són per cabassos o per quilos recol·lectats.Segons recorda UGT, els empresaris estan obligats a allotjar en condicions als treballadors que tinguin el seu domicili habitual a més de 75 quilòmetres i que se'ls pot descomptar del sou per habitatge i menjar un màxim del 25%, evitant que acabin cobrant per sota del salari mínim interprofessional. «Com ja els paguen menys, no els haurien de descomptar res», apunta Folch, reclamant a les administracions que actuïn contra aquests pisos, per a quatre persones però que poden albergar-ne una dotzena, situats principalment a Amposta, però també a Tortosa, Ulldecona, Deltebre i l'Aldea.El sindicat reclama que es compleixin les lleis i el conveni signat amb la patronal. Avisa els propietaris de les finques, especialment de cítrics, on el pagès ven la collita a un magatzem que compra i cull el fruit sense saber que «tenir una persona sense papers dins de la seva finca val 10.000 euros». En molts casos, explica la UGT, aquestes màfies donen d'alta un petit nombre de treballadors per cobrir-los tots i, un cop acaba la campanya dels cítrics, els traslladen a recollir cireres i fruita a la Ribera d'Ebre i a Lleida abans de tornar per la campanya de l'arròs.Per evitar aquestes situacions i les intervencions de la Policia Nacional, el sindicalista assegura que aquestes màfies han desenvolupat mètodes de vigilància fins al punt de destinar una persona a detectar els cotxes policials camuflats, que ja coneixerien, o treballar de tarda. L'any passat, agents d'aquest cos van efectuar quatre actuacions en explotacions arrossaires. També la Inspecció de Treball va obrir uns 60 procediments a les Terres de l'Ebre. Però tot plegat resulta insuficient, segons reiteren. Els camps ofereixen més possibilitats per «amagar-se» i evitar aquestes actuacions que els magatzems.En total, segons càlculs sindicals, al miler de temporeres en situació irregular s'afegirà, a l'inici de la pròxima campanya dels cítrics, un miler més de treballadors que seran donats d'alta i contractats legalment pels magatzems. Tot i que en aquests casos l'explotació i el frau és més complicat, UGT també exigeix a aquestes empreses que compleixin la llei. Especialment pel que fa a l'actualització retroactiva del preu per hora que cobren els temporers i l'obligatorietat per als empresaris de fer efectiva la diferència a partir de gener de 2019 sense necessitat que els treballadors ho demanin.Avisen també que actuaran per evitar l'incompliment de la llei pel que fa als contractes fixos discontinus, tot recordant que el treballador ocupat durant 28 dies seguits durant dos anys hauria de ser contractat per aquesta via, amb els mateixos drets que els indefinits pel que fa a indemnitzacions per acomiadament, per exemple. El sindicat també ha denunciat que encara existeixen importants de salaris entre homes i dones, que cobren entre cinc i deu cèntims menys l'hora, especialment als magatzems. Reclamen que les empreses facilitin als treballadors la roba i estris adequats –asseguren que, en molts casos, se'ls cobra per aquests conceptes- i la importància de registrar i signar a l'inici i al final de l'horari laboral.Folch ha avisat també que coneixen casos d'empreses de julivert, api o menta al delta de l'Ebre amb treballadors en situació irregular que han de recollir un palet diari per al cap, que es trasllada a un altre lloc i es ven majorment en negre.