Es fan passar per policies per robar a punta de pistola marihuana i diners a Ulldecona

Els lladres van arribar a disparar dos trets per intimidar la parella que vivia a l'habitatge

Actualitzada 17/09/2019 a les 11:25

Detenen una de les víctimes per tràfic de drogues

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat tres homes que van protagonitzar un robatori violent, a punta de pistola, en un domicili d’Ulldecona (Montsià). Els fets es remunten a la nit del 12 de juny quan quatre homes que simulaven ser policies van accedir a l’interior de l’habitatge de manera violenta. Portaven armes de foc curtes amb les quals van disparar dos trets per intimidar la parella que hi vivia, un home i una dona als quals van agredir per sostreure’ls 3.000 euros i dos quilos de marihuana. La investigació va permetre identificar i localitzar tres dels assaltants, de 28, 34 i 39 anys, tots de nacionalitat espanyola, i veïns de Mont-roig del Camp, Tarragona i Ulldecona.Els Mossos continuen pendents de localitzar i detenir el quart home que va participar en l’assalt, per la qual cosa la investigació continua oberta. Els tres detinguts, tots amb antecedents policials, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia d’Amposta.D’altra banda, una de les víctimes del robatori, un home marroquí de 28 anys, va ser detingut per un suposat delicte contra la salut pública. Durant la inspecció policial al domicili on va haver-hi el robatori els agents hi van localitzar cocaïna i marihuana, així com diversos indicis que apuntaven al tràfic de drogues. Aquest detingut també va quedar amb llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.