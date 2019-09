El govern aprova reduir en un 6% la concessió d'aigua del minitransvasament a Tarragona

La mesura suposarà un estalvi de 0,5 MEUR del component del cànon de derivació que es recapta i s'ingressa a l'administració hidràulica, segons el CAT

Actualitzada 17/09/2019 a les 18:14

El govern espanyol ha aprovat la reducció de la concessió del minitransvasament a Tarragona en un 6%. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha resolt autoritzar favorablement l'expedient tramitat pel Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) per fer efectiu l'ajust sol·licitat el desembre de l'any 2018. Concretament, la concessió passarà dels 100,27 hectòmetres cúbics anuals als 94,71. Aquesta aprovació, segons l'organisme, suposarà un estalvi total de 0,5 milions d'euros del component del cànon de derivació que es recapta i s'ingressa a l'administració hidràulica, és a dir, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.La presidenta del CAT, Meritxell Roigé, ha expressat la seva satisfacció per la decisió del govern espanyol, una mesura que, segons ha recordat, va ser la primera acció que va emprendre al capdavant de l'ens. La reducció, ha apuntat, «és el resultat de les accions fetes des del Consorci per millorar l’eficiència i la reutilització de l’aigua de la xarxa, fet que permet no haver de necessitar tota l’aigua que preveu la concessió atorgada per la CHE».