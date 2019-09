La Guàrdia Civil comença a protegir l'interior de la central nuclear d'Ascó

Els agents també s’establiran a Vandellòs II abans de final d’any

Actualitzada 16/09/2019 a les 12:08

La Unitat de Resposta de la Guàrdia Civil encarregada de protegir físicament les centrals nuclears ha començat el seu servei a les instal·lacions d’Ascó (Ribera d’Ebre). Segons ha informat el cos, el contingent està format per membres del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) que tindran una presència permanent a l’interior de la planta per tal de repel·lir possibles atacs o intrusions. L’any 2017 es va fer una prova pilot a la central de Trillo (Guadalajara) i ara es preveu que el servei s’implanti a la resta de plantes de l’Estat -entre elles la de Vandellòs II- abans de final d’any. L’Associació Nuclear d’Ascó Vandellòs (ANAV) assumirà els 8 MEUR anuals que s’estima que costarà aquesta activitat policial i l’allotjament del contingent, en casernes, dins les centrals.La mesura, que s’adopta en el marc de l’alerta antiterrorista, implicarà l’estada de 35 agents dels Grups de Reserva i Seguretat (GRS) en cadascuna de les dues centrals. Els efectius s’hi estaran en torns de quinze dies, per la qual cosa el contingent estarà format per 140 agents.Segons la Guàrdia Civil, el desplegament d’aquesta unitat s’emmarca en les mesures adoptades d’acord al desenvolupament de la Llei de Protecció d’Infraestructures Crítiques. Les unitats de la Guàrdia Civil s’ubiquen de forma permanent dins el recinte davant de «qualsevol amenaça que pogués afectar la integritat de les instal·lacions o pogués suposar el risc de pèrdua del control sobre els materials nuclears i radioactius».En aquest sentit, l’Institut Armat detalla que s’entén com a resposta adequada «la reacció d’oposició a un atac o intrusió amb l’objectiu de neutralitzar-lo o contenir-lo per mitigar-ne els efectes». Es tracta d’una unitat formada per personal dels GRS de la Guàrdia Civil, un personal «altament qualificat» i equipat amb tots els mitjans necessaris per fer front a aquesta amenaça.L’ANAV ha construït i adequat infraestructures que permetin la presència permanent en ambdues centrals, i ha facilitat l’adquisició dels recursos i materials necessaris. La nova caserna de la Guàrdia Civil a la nuclear d'Ascó, té uns 700 metres quadrats de superfície construïda, amb una planta baixa més primer pis. Tant la inversió inicial com els costos de manteniment del desplegament van a càrrec d’ANAV –a raó d’uns 60.000 euros per agent.El contingent de la Guàrdia Civil reforça la seguretat de les instal·lacions i se suma a totes les capacitats de protecció establertes per tal de garantir la seguretat física d’Ascó i Vandellòs II, «com a part inherent a la missió d’operar les plantes de manera segura, fiable i a llarg termini». La vigilància dels accessos i dels perímetres seguirà comptant amb vigilància privada, així com presència exterior dels Mossos d’Esquadra.