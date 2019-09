Els productors d'arròs del delta de l'Ebre esperen repetir una collita excel·lent en qualitat i quantitat

Comença el gruix de la sega de l'arròs, que pot arribar a les 140.000 tones, mantenint els preus de 290 euros la tona de la passada campanya

Actualitzada 16/09/2019 a les 14:06

El cranc blau com aliat

Preocupació pels acords amb Mercosur

Els productors d'arròs del delta de l'Ebre confien enguany repetir l'excel·lent collita de les últimes campanyes arribant a les 140.000 tones recol·lectades d'excel·lent qualitat. Aquesta setmana comença el gruix de la sega de les varietats més importants de la zona. Finalment, les relatives baixes temperatures del passat mes de maig no han afectat el desenvolupament de la planta i la calor d'aquest estiu ha ajudat a mantenir a ratlla els fongs. De forma similar, la plaga de cranc blau, combinada amb els tractaments o la sembra en sec, ha limitat la presència del temut caragol maçana, segons els arrossaires. Tot i que la previsió és que els preus es mantinguin en la franja dels 290 euros la tona, el sector alerta del perill dels recents acords comercials entre la UE i Mercosur, que a mitjà termini poden facilitar la importació d'arròs més barat i amb unes garanties sanitàries menys estrictes.Durant els últims dies els productors han recol·lectat les varietats més primerenques i fràgils, com el bomba –que no supera un 5% de la producció global al territori-. A partir d'aquesta setmana, comença el gruix de la invasió de maquinària pesada al delta de l'Ebre, amb desenes de recol·lectores i tractors segant ja les principals varietats.Enguany, la campanya comença amb uns deu dies de retard. Entre d'altres coses, perquè la varietat cada cop més utilitzada, JSEndra, té un cicle una mica més llarg, que es veu compensada per la seva estabilitat i gran rendiment. segons Dani Forcadell, de la sectorial de l'arròs d'Unió de Pagesos. Tot plegat, aquest marge ha d'ajudar a completar i millorar la seva maduració.De fet, més enllà de les 140.000 tones previstes al Delta, una xifra que torna a situar la collita com a quantitativament excel·lent després de tres campanyes arribant a les 130.000, l'aspecte qualitatiu és de gran importància per als productors. En aquest sentit, Forcadell destaca que la planta va resistir sorprenentment bé les relatives baixes temperatures del mes de maig. La calor d'aquest estiu, a més, ha ajudat a evitar afectacions importants pels fongs, que en bona mesura deixen d'actuar a partir dels 30 graus de temperatura. «Tenim un arròs sa i perfecte, sense cap afectació», es felicita Forcadell.La collita, a més, ha pogut també esquivar enguany, en bona mesura, els efectes devastadors de la plaga del caragol maçana. Segons apunta el responsable del sindicat agrari, això és fruit de l'efectivitat de les mesures empreses pels pagesos, com l'aplicació de saponines o cianamida càlcica, així com l'expansió de la sembra en sec, que va camí d'igualar la superfície sembrada de forma tradicional, sobretot en zones interiors molt afectades per la plaga com l'Aldea i Camarles.Els arrossaires, a més, han comptat aquest cop amb un aliat inesperat i sorprenent en aquesta lluita. El cranc blau, un altre invasor que està ocasionant greus maldecaps a pescadors i aqüicultors, ha confirmat el seu caràcter depredador del caragol maçana Tot i que ja ho intuïen, Forcadell explica que enguany han constatat com el «focus terrible», el reservori de caragols al tram final del riu, s'ha vist reduït visiblement amb l'arribada del cranc fins a Xerta. «Ni havia molt d'Amposta per avall i pràcticament no es veu cap posta. El cranc blau se l'està menjant», ha certificat.Atesos aquests condicionats favorables, les expectatives de la campanya són optimistes per al sector. També pel que fa el preu de l'arròs, el qual no es donarà a conèixer fins algunes setmanes després de la finalització de la sega, un handicap habitual per als productors. Forcadell confia però que es mantindrà la línia d'estabilitat dels últims anys al voltant dels 290 euros la tona.A mitjà termini, però, preocupa especialment els efectes que els recents acords comercials entre la Unió Europea i Mercosur puguin tenir sobre la viabilitat del sector. «Per vendre quatre cotxes els donen barra lliure en alimentació», es queixa. Una mala notícia, emfasitza, per al sector agrari català i europeu, amb formes de conrear molt diferents. «Apliquen fitosanitaris i medicaments que aquí tenim prohibits des de fa deu anys», afegeix. Productes més efectius, però més barats, nocius i fora de la normativa europea.En el cas de l'arròs, l'arribada d'importacions de països com Argentina o Uruguai sense restriccions, a «contra cicle» i amb utilitzant sanitaris més efectius i preus més baixos incloent el transport, podria resultar equiparable al dels cítrics que arriben de l'Àfrica del Sud. «No competim amb les mateixes armes. Poden ser més competitius amb el preu. Com a mínim demanem que a l'etiquetatge no posen l'origen en petit sinó en gran i les matèries actives que utilitzen», argumenta, tot reclamant a les autoritats europees que apliquin filtres o restriccions per garantir la «igualtat» de poder competir en les mateixes condicions.