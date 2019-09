Detingut un home a Amposta amb tretze bossetes de marihuana

La policia local atribueix a l'arrestat, que acumula diversos antecedents per fets similars, un suposat delicte de tràfic de drogues

Actualitzada 16/09/2019 a les 14:01

La policia local d'Amposta ha detingut un veí de 24 anys que portava a sobre tretze bossetes de marihuana preparades per a la seva distribució. L'arrest es va produir a un quart d'una de la matinada d'aquest dilluns, quan els agents van sorprendre el jove amb aquesta substància a sobre així com 160 euros en bitllets fraccionats, que consideren podrien ser fruit de la venda. El cos policial li imputa ara un suposat delicte de tràfic de drogues. A l'arrestat li consten diversos antecedents per fets similars durant els últims mesos.