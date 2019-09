Les primeres hipòtesis indiquen que hi hauria hagut una acumulació de gas

A les 15.17 hores cinc dotacions de Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i SEM s'han personat al número 11 del carrer Sant Isidre de Sant Carles de la Ràpita alertats per una explosió en un domicili.Les primeres informacions indiquen que hauria cremat l'habitació de la rentadora del tercer pis que té sortida al pati de llums de l'edifici de 5 plantes. Les primeres hipòtesis indiquen que hi hauria hagut una acumulació de gas, motiu pel qual el foc hauria provocat una explosió que ha posat en alerta el veïnat.No s'han hagut de lamentar víctimes i el SEM només ha hagut d'atendre a una persona per inhalació de fum.