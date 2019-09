Mor un home de 31 anys ofegat a la platja del Port Olivet de l'Ametlla

L’avís al telèfon d’emergències 112 l’han donat a les 17:28h dos testimonis

Actualitzada 14/09/2019 a les 20:06

Un home de 31 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquesta tarda ofegat a la platja del Port Olivet de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre).L’avís al telèfon d’emergències 112 l’han donat a les 17:28h dos testimonis per informar que dues persones estaven sent arrossegades per l'aigua, una d’elles ha pogut sortir i l’altra persona no.Posteriorment, el cos de l’home ha estat rescatat per l’helicòpter de Salvament Marítim SASEMAR que l’ha traslladat a l’aeroport de Reus, on professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han confirmat la mort. El SEM hi ha desplaçat una ambulància.Amb la d’avui ja són 29 les persones que han mort a les platges catalanes en el que portem d’estiu. La campanya de platges finalitza demà diumenge 15 de setembre.Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la importància d’extremar les precaucions a la platja, sobretot quan no hi ha servei de vigilància.