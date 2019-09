Jordà ofereix nous ajuts per «retornar la capacitat productiva immediata» als afectats pel foc de Ribera d'Ebre

El Govern evita posar per ara xifres a les noves subvencions però diu que s'afegiran als 11,5 MEUR promesos en el primer paquet de suport

Actualitzada 14/09/2019 a les 16:55

La Cooperativa Agrícola de la Palma d'Ebre commemora el centenari

100 anys d'història

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha ofert aquest dissabte als agricultors afectats pel foc de Ribera d'Ebre nous ajuts per «retornar la capacitat productiva de manera immediata». En una atenció als mitjans des de la Palma d'Ebre després de reunir-se amb els afectats per l'incendi, Jordà ha dit que han presentat aquest nou paquet d'ajuts, que tot i que encara no té xifra, hauria de permetre als afectats poder «aguantar» mentre, per exemple, els arbres no tornen a ser productius. Així, Agricultura confia en evitar, també, abandonament de terres. Els ajuts s'afegeixen al primer paquet de mesures amb ajuts i crèdits, que en global sumava uns 11,5 MEUR, segons la consellera.La consellera Jordà s'ha reunit aquest matí a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre amb una representació de la plataforma de pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre. Tot i que no ha quantificat el nou paquet d'ajudes, Jordà s'ha compromès a fer-lo públic en un parell de setmanes. «Hem d'acabar d'ajustar-los, però hauríem de fer un salt més enllà dels números», ha assegurat afirmant que l'important és el «retorn immediat per fer que la pagesia segueixi viva». De fet, Jordà ha reconegut que fins ara havien «patinat amb la immediatesa», és a dir, que no havien previst prou ajuts per l'actualitat i tots implicaven esperar uns anys. Les noves subvencions s'adreçaran als agricultors professionals i aquells que s'hi dediquin en segona activitat, així com als pagesos que es facin càrrec de les finques abandonades.Jordà va presentar a finals d'agost un paquet de mesures que sumava una despesa d'11,5 milions d'euros. D'aquests, però, només la meitat -5,7 milions- corresponen a inversions directes de la Generalitat per a la regeneració forestal de la zona afectada -2,2 milions- així com actuacions de prevenció d'incendis forestals –els 3,5 restants-. A banda, també va habilitar una línia de crèdit de 5 milions d'euros per als afectats a través de l'Institut Català de Finances (ICF), assumint el cost dels 800.000 euros d'interessos. La consellera ha recordat que faran tot el possible perquè els afectats puguin accedir de «manera directa» a la pròxima convocatòria d'ajuts per a la competitivitat de l'any 2020.Per la seva banda, el representant de la plataforma de pagesos afectats pel foc de la Ribera d'Ebre, Enric Prunera, ha valorat positivament els nous ajuts i la predisposició del Govern. «Estem condemnats a entendre'ns. Estem en un territori molt desemparats i sembla que la conselleria té ganes d'ajudar-nos», ha expressat Prunera. Així, per ara, els afectats donen un «vot de confiança» al Departament i descarten convocar noves mobilitzacions i talls de carretera a la C-12. De fet, aquest octubre es constituirà una taula de treball tècnica amb tots els sectors afectats per tal de trobar les solucions «més òptimes per refer el territori i la capacitat productora», segons ha detallat Prunera.Després de reunir-se amb els pagesos afectats, la consellera ha presidit l'acte de celebració del centenari de la Cooperativa de la Palma d'Ebre. Les autoritats han visitat les instal·lacions i han descobert un plafó commemoratiu. En el torn dels parlaments, el president de la cooperativa, Eduard Vernet, ha afirmat que és un any «difícil» per la poca collita d'olives i per les conseqüències del foc i ha demanat a la conselleria que sigui més propera. «No necessitem partides milionàries, sinó ajuda», ha etzibat Vernet. I ha insistit que s'han de buscar «solucions reals i possibles», ja que les dues assignatures pendents són «l'equilibri territorial i el relleu generacional» al camp. Per la seva banda, l'alcaldessa del municipi, Marina Rojals, ha destacat que la cooperativa és un dels motors econòmic de la població.En el seu discurs, la consellera ha respost que ha escoltat la pagesia i el territori i s'ha compromès a ajudar-los. «No farem un país nou i més just si no aconseguim que les dones i homes que proveeixen d'aliments no es guanyin bé la vida», ha sentenciat Jordà.Durant l'acte de commemoració s'ha homenejat als fundadors i als presidents de l'entitat. La festa ha prosseguit amb actuacions de batucades i un dinar de germanor. És previst que culmini amb un concert musical i espectacle de foc.La Cooperativa Agrícola de la Palma d'Ere, Impulsada per 166 socis, dels quals vuit eren dones, es va fundar el 1919. Actualment, agrupa un centenar de socis productors i elabora unes 400 tones d'oli verge extra anualment. El molí disposa d'un sistema d'extracció contínua per centrifugació i dues línies amb capacitat de molturació d'uns 100.000 quilograms d'olives diàriament. L'oli es comercialitza amb la marca 'Vall Major Arbequina' (DOP Siurana). A més, també embotella l'oli oficial del FC Barcelona.