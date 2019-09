La CHE incorpora tècniques de visió artificial i detecció genètica del musclo zebra a l'Ebre

L'organisme de conca prendrà més d'un centenar de mostres en 28 embassaments, la majoria dels quals navegables

Actualitzada 13/09/2019 a les 16:37

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha incorporat tècniques de visió artificial i de detecció genètica en la campanya d'enguany de control del musclo zebra a 28 embassaments, la majoria d'ells navegables, de la conca. Els responsables de les prospeccions, que s'efectuen a partir de l'estiu des de fa més de quinze anys, volen d'aquesta manera optimitzar els mitjans i millorar els mètodes de detecció actuals. Malgrat això, se seguirà efectuant el seguiment i metodologia tradicionalment utilitzats durant una llarga sèrie temporal per validar els resultats de les noves tècniques.Així, com en campanyes anteriors, es prendran 106 mostres en superfície a aquests 28 embassaments. En aquesta ocasió, però, i a banda de la revisió amb microscopi òptic per part d'un expert, s'analitzaran un total de 28 mostres amb un nou equip de detecció i recompte automàtic larvari mitjançant la visió artificial –Ox Smart Detection-, adquirit per la CHE i instal·lat la setmana passada al seu Laboratori de Qualitat d'Aigües-.En paral·lel, l'organisme ha adquirit també un equip per a la presa de mostres automàtica –Ox Sample-, que permet mostrejar de la formar més estàndard possible i un major volum, per determinar la presència larvària de forma més ràpida i fiable. Per últim, a la metodologia d'anàlisi utilitzada per buscar larves a l'aigua filtrada mitjançant revisió òptica se li afegeixen ara «mètodes genètics» que poden detectar qualsevol resta d'ADN de musclo zebra en les mostres.