Tres dotacions de Bombers han treballat en un terreny del Camí de lo Terrer

Actualitzada 13/09/2019 a les 19:55

Tres dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquesta tarda en l'incendi d'un magatzem a Tortosa. L'avís ha entrat a les 18.10 hores en un habitatge proper al Camí de lo Terrer.Un cop allí, han treballat per extingir el foc que s'ha produït en un magatzem annex a l'habitatge, on hi guardaven material. Aquest, d'uns 40 metres quadrats, ha cremat completament i no hi ha hagut ferits.