Surten d'Amposta cinc autocars cap a la manifestació de la Diada de Barcelona

Els organitzadors admeten un descens del nombre de combois però confien en l'èxit de la convocatòria

Actualitzada 11/09/2019 a les 13:45

Cinc autocars organitzats per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han sortit aquest migdia d'Amposta i de municipis pròxims del Montsià per participar en la manifestació de l'Onze de Setembre aquest dimecres a la tarda. Formen part del contingent de 1.300 vehicles que l'ANC preveu que marxin cap a la capital des diferents punts de la geografia catalana amb l'objectiu de garantir el transport d'una part important de les 400.000 persones inscrites en els diferents trams. Tot i això, en la majoria de casos del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'aprecia un descens del nombre d'aquest tipus de combois que viatgen a la capital. A Amposta, per exemple, dels nou busos organitzats per la Diada de l'any passat s'ha passat als cinc d'aquest 2019. Malgrat tot, tant participants com ANC remarquen la importància de participar en la manifestació en el context d'incertesa política actual.Aquesta és la tercera Diada a Barcelona per a l'ampostina Montse Forcadell. Creu que participar-hi, precisament enguany, és «molt important». «És bo que el poble vegi que estem units, perquè els polítics potser no ho estan tant i s'haurien de posar una mica d'acord, perquè hi ha molta gent a la presó i a l'exili. Gràcies a ells vam poder votar i per a mi és important que almenys el poble demostrem unitat aquest dia», argumenta abans de pujar a l'autocar.La percepció general, amb les dades de l'any passat a la mà, és la d'un descens del nombre d'autocars. Quatre surten directament d'Amposta, des d'on també l'ANC ha organitzat un cinquè comboi per traslladar els participants de municipis veïns com Masdenverge i Santa Bàrbara. «No ho se si la gent està cansada o és pel temps. Però esperem que a l'hora de la veritat los inscrits anem i vingui més gent que no està inscrita», apunta Forcadell. Una situació que s'ha constat també al Camp de Tarragona. Les previsions de l'ANC són que s'hi traslladin unes 21.000 persones de tota la demarcació, en la línia de l'any passat, però en la majoria de comarques el nombre de combois ha descendit.La pluja, de forma intermitent, ha estat present al llarg del matí. Per aquest motiu, els responsables de l'ANC han permès que els passatgers prenguessin directament seients dins dels autocars. Des d'Amposta han organitzat el trasllat de més de 250 persones amb aquest mitjà, explica Josep Franch, de l'ANC. Alguns han marxat amb busos de línia i tren abans, per poder assistir als actes del matí que se celebren a Barcelona. «Calculo que en total serem unes 400 persones d'Amposta», apunta.Admet Franch, però, que el nombre de desplaçats aquest 2019 és inferior. «Una mica menys perquè els moments que estem passant, des de tot arreu ens arriben inputs perquè ens anem desanimant. Jo era un d'aquests desanimats i amb els companys vam dir que ho tiraríem endavant. Ara ens arriba que hi ha molta gent convençuda de que avui ha de ser com els altres o millor que els altres Onze de Setembre», tanca.