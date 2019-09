Els fets han passat durant la matinada de dimecres

Actualitzada 11/09/2019 a les 12:18

La teulada d'una casa antiga d'Ulldecona s'ha ensorrat aquesta matinada de dimecres. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís quan faltaven pocs minuts per les dues de la matinada i han acudit a dues dotacions fins al número 43 del carrer Muralla de baix. Els Bombers han revisat la façana de l'edifici i l'estructura per comprovar que no es produís cap nou despreniment i han deixat el tema en mans dels tècnics municipals. L'habitatge es una casa molt antiga, que es trobava buida i deshabitada.